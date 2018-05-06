Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’da ikamet eden Türk vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için Türk diplomatik misyonlara gereken yardımı sağlayacaklarını açıkladı.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Lihaçev tarafından yapılan açıklamada “Rusya’daki Türkiye Büyükelçiliği, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak bizim yardımcı olmamız talebini içeren nota ile durumu bildirmiştir. Rusya ile Türkiye arasında samimi diyalogu göz önünde bulundurarak Türk diplomatlarıyla doğrudan temasa geçerek oy verme işleminin efektif biçimde gerçekleşmesi için elimizden gelen yardımı sağlayacağız.
Rusya’da ikamet eden Türkiye vatandaşları 1-24 Haziran tarihleri arasında başkent Moskova başta olmak üzere St.Petersbur, Kazan ve Novorosiysk şehirlerindeki Türk konsolosluklarında oylarını kullanabilecektir” dedi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu yetkilisi ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türk tarafından gelen talebi iki ülke arasında iyi ilişki seviyesini ve karşılıklı güveni yansıttığını da dile getirdi.
06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
- Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: HazırızVe Erdoğan manifestoyu açıkladı: Ahdim olsun ki...Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyorİsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyorTecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan kararCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyeceklerKamuda devrim gibi değişikliklerYeni emekliye de ikramiyeMuharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:08 Güneş 05:49 Öğle 13:07 İkindi 16:58 Akşam 20:12 Yatsı 21:46
- 26°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 21°C Ankara
- 21°C Antalya
- 19°C Artvin
- 19°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 102.599 -0.30
- Altın: 178,629 0.49
- Dolar: 4,2212 0.09
- Euro: 5,0509 -0.09
Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız
Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimleri için Rusya’dan “Yardımcı olmaya hazırız” açıklaması geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: HazırızTürkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimleri için Rusya’dan “Yardımcı olmaya hazırız” açıklaması geldi.
Ve Erdoğan manifestoyu açıkladı: Ahdim olsun ki...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim manifestosunu İstanbul'da açıkladı. Erdoğan merakla beklenen kongrede çok önemli açıklamalarda bulundu... Kongreyi yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubu takip etti.
Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyorBaşbakan Yardımcısı Şimşek, sigorta sektöründe kamuyunu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını, bu belgenin sektörde bir yol haritası niteliğinde olduğunu ve yatırımların önünü açacağını söyledi.
ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyorABD Donanması, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda faaliyetlerini arttırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kuracak.
Tecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan kararYargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az bularak "azami düzeyde" indirim yapılması gerektiğine hükmetti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi
- Zarar büyük! Köyü istila ettiler
- Renkli arabaları yasakladılar!
- Pocoyo, Pepee’den 100 bin lira istedi!
- Bediüzzaman'ın talebesi: Erdoğan'ı destekliyoruz
- AYM’den belediyeye kanalizasyon dersi!
- Skandal röportaj! Reklamını yaptılar
- Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi!
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- Bu cumartesi ve pazar açık olacak
- Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!
- Yuttuğu oyuncakla tam 6 ay yaşadı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.