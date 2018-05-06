Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder!

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, önceki akşamı bir grup kongre üyesinin davetine katıldı. Keyifli bir sohbet ortamında geçen akşamda Aykut Kocaman’ın şampiyonluk yarışı ve Mathieu Valbuena ile ilgili sözleri ön plana çıktı.

"Galatasaray'dan puan kaybı bekliyorum"

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın puan kaybı yaşamasının ardından deneyimli teknik adam, lider Galatasaray’ın da puan kaybedeceğini söyledi. Rakiplerinin iki zorlu deplanman maçının olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı “Galatasaray’ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Deplasmanda 26 gol atıp 23 gol yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor. Tabii en önemlisi biz üç maçımızı kazanacağız, ondan sonra nerede olduğumuzu göreceğiz”ifadelerini kullandı.

Kocaman, Valbuena’nın sürekli yedek kalmasıyla ilgili bir soruya ise İstanbulspor döneminden örnek verdi. Kendisinin antrenör-oyuncu olarak görev yaptığını anımsatan sarı-lacivertli hoca, o dönem gol rekorunu kırmaya da çok yaklaştığını belirterek buna rağmen kendisinden daha hazır ve iyi durumda olan diğer forvet oyuncusunun oynadığını söyledi. Kocaman, “Benim için adalet önemli. Kendimi bile yedek bıraktım. Birçok oyuncu üzerinden oynatmadığım için eleştiriliyorum. Ama ben adaletli olduğuma inanıyorum. İstanbulspor’da futbolcu-hoca iken kendimi bile yedek bıraktım. Daha ne yapayım yani adaletli olmak için?” diye de ekledi.

En başarılısı

Kocaman ayrıca 11. haftadan bu yana ligin en başarılı takımı olduklarını ifade edip, “Osmanlıspor maçına kadar çok dağınık bir görüntüdeydik. Ama o maçtan sonra ligin puan olarak en başarılı takımıyız. 11. haftadan bu haftaya kadar Fenerbahçe 46, Başakşehir 42, Beşiktaş 40, Galatasaray 39 puan topladı” diye konuştu. (Milliyet)