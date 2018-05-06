06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:49Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:12Yatsı 21:46
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'

»
Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif geldiğini açıklarken, kulübün mali durumu ve Jose Sosa ile Kucka transferleri hakkında konuştu.
Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...' Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...' Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'

 

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transferi için konuşan Ağaoğlu, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam 188 milyon euro (950 milyon TL) getirmek zorunda. Tabii ki bu durum mümkün değil, bizim açıklamamız şu anlama geliyor; Yusuf ve Abdülkadir satılık değil" dedi.

"Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyordu"

Trabzonspor'un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyordu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor. Gelir gelmez transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. ve 3. transfer yasağı gelebilir, bu transfer yasaklarının sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.

"AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti"

Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş, AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti, Akhisar'ın Rodellaga'nın bonservisi için aldırdığı bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı. (Aspor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.
Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif geldiğini açıklarken, kulübün mali durumu ve Jose Sosa ile Kucka transferleri hakkında konuştu.
Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması!Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması!Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor, transfer yasağına ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.
Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5 milyon PoundAdım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5 milyon Poundİngiliz basını, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un, Cenk Tosun’un takımı Everton ile anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon pound kazanacağını öne sürdü.
G.Saray avantaj peşinde! Muhtemel 11'lerG.Saray avantaj peşinde! Muhtemel 11'lerSpor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor.
Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder!Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder!Fenerbahçe Teknik Direktörü, ezeli rakiplerinin deplasman maçlarından bahsedip, “Galatasaray’ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Rakip sahada 26 gol atıp 23 gol yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor” dedi.
  • 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu06 Mayıs 2018 Pazar 08:11
  • Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk06 Mayıs 2018 Pazar 08:10
  • Oyuncuları suçladı! 'İnanamıyorum'06 Mayıs 2018 Pazar 08:09
  • Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı!06 Mayıs 2018 Pazar 08:09
  • 1. Lig'de küme düşen son takım06 Mayıs 2018 Pazar 08:08
  • Alanyaspor'a otobüs hediye edildi06 Mayıs 2018 Pazar 08:08
  • Galatasaray İzmir’de coşkuyla karşılandı06 Mayıs 2018 Pazar 08:07
  • Şampiyon Ç.Rizespor'dan gol şov!06 Mayıs 2018 Pazar 08:06
  • Taha Akgül ve Soner Demirtaş finalde06 Mayıs 2018 Pazar 08:06
  • Play-off için son bilet Erzurum'un oldu!06 Mayıs 2018 Pazar 08:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri