06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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Cimbom kritik virajı döndü

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Cimbom kritik virajı döndü
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Cimbom kritik virajı döndü Cimbom kritik virajı döndü Cimbom kritik virajı döndü

 

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Galatasaray karşılaştı. Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 15 ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues atarken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un tek golünü 50. dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.

İKİ PENALTI KAÇTI!

Akhisarspor'da Soner Aydoğu 33. dakikada Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis 90+2. dakikada penaltı atışında topu üstten auta yolladı.

Bu sonuçla Galatasaray 69 puana yükselerek liderliğini sürdürdü, Teleset Mobilya Akhisarspor 36 puanla 14. sırada kaldı.

Ligin 33. haftasında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 1-2 GALATASARAY

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Serkan Olguncan (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (xx), Dany (x) (Dk. 87 Larsson), Kadir (xx), Sissoko (xx), Soner (x) (Dk. 78 Bilal x), Onur (xx) (Dk. 74 Olcan x), Muğdat (xx), Barbosa (xxx), Seleznyov (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xxxx) - Linnes (xx), Denayer (xxx), Serdar (x) (Dk. 77 Maicon xx), Nagatomo (xx), Donk (xxx), Fernando (xx), Selçuk (xx) (Dk. 50 Yasin xx), Rodrigues (xxxx), Feghouli (xxx) (Dk. 70 Sinan xx), Gomis (x)

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 18 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 50 Serdar (Kendi kalesine) (Akhisarspor) 

SARI KARTLAR: Dk. 31 Feghouli, Dk. 33 Donk (Galatasaray), Dk. 62 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muğdat, Dk. 86 Lopes (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Lukac (Yedek kulübesinde) (Akhisarspor)

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