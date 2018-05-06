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Fenerbahçe öldü öldü dirildi!

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Fenerbahçe öldü öldü dirildi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe öldü öldü dirildi! Fenerbahçe öldü öldü dirildi! Fenerbahçe öldü öldü dirildi!

 

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor'un golünü 69. dakikada Furkan Soyalp atarken Fenerbahçe'nin golleri 71. dakikada Moussa Sow kendi kalesine ve 90. dakikada Fernandao'dan geldi.

Bursaspor'da Titi 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 66 puana yükselerek averajla 2. sırada yer alırken, Bursaspor 39 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor ile karşılaşırken, Bursaspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE 2-1 BURSASPOR

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif (Dk. 70 Janssen), Giuliano, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 78 Fernandao)

BURSASPOR: Harun - Barış (Dk. 20 Bostock), Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Badu (Dk. 43 Ekoko) (Dk. 72 Emre Taşdemir), Batalla, Yusuf, Sow

GOLLER: Dk. 69 Furkan Soyalp (Bursaspor) - Dk. (KK) 71 Sow, Dk. 90 Fernandao (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Titi, Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Batalla (Bursaspor) - Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe)

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