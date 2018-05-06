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Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı!

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Balkanlar'ın neresinde olursa olsun iş yapmak istediğiniz zaman beni arayın. İş kurmanız için en iyi şartları sunmaya hazırım. Türk iş adamlarını ülkeme bekliyorum." dedi.
Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı!
Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı! Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı! Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı!

 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Balkanlar'ın neresinde olursa olsun iş yapmak istediğiniz zaman beni arayın. İş kurmanız için en iyi şartları sunmaya hazırım. Türk iş adamlarını ülkeme bekliyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katılımıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan Vucic, Türkiye-Sırbistan iş birliğine verdiği katkı ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk ve Sırbistan Kralı Aleksandar Obrenovic'den beri samimi bir şekilde devam ettiğini söyledi. 

'İLİŞKİLER İSTEDİĞİMİZ SEVİEYEYE GELDİ'

Sırbistan ile Türkiye arasında, samimi ilişkilerinin yanı sıra iş birliği konusunda da belli bir seviyeye gelindiğini vurgulayan Vucic, ''Türkiye ile ilişkimiz her ne kadar iyi düzeyde olsa da aslında istediğimiz seviye tam olarak bu değil. Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşımak istiyoruz. Sırbistan olarak, elimizden geldiği kadar var gücümüzle ilişkilerimizi istediğimiz seviyeye getirmek zorundayız. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz birkaç yıl öncesine kadar istediğimiz seviyede değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları ve iş adamlarının Sırbistan'a yatırımlarıyla bu ilişkiler belli bir seviyeye ulaşmış durumda.'' diye konuştu. 
 

Vucic, Sırbistan'da bazı şehirlerin daha önce yabancı yatırımcılara sıcak bakmadığını, buna rağmen Türk yatırımcılarını şehirlerinde görmek istediklerini belirtti. 

Sırbistan'daki sel felaketinde Türkiye'nin yardımlarını unutmadıklarını hatırlatan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:  

'ERDOĞAN'DAN RİCAMIZ...'

''Türk yatırımcılar, Sırbistan'da bazı şehirlerde fabrikalar kurdu ve orada istihdam sağladı. Ülkemizde bulunan Müslüman çoğunlukla ilgilendi. Ayrıca, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki iş adamlarına 'Gidin Sırbistan'da yatırım yapın.' demesi onları Sırbistan'da yatırım yapmaya teşvik etmesi bizim için çok önemli. Sayın Erdoğan'a bunun için çok teşekkür ediyoruz. İş birliği potansiyelimiz özellikle tekstil, tarım, gıda alanında oldukça iyi durumda. Son yaptığımız anlaşma ise hayvancılıkla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ricamız kotamızı artırın. Çünkü bu Sırbistanlı üreticiler için hem üretim hem istihdam için çok faydalı olacak. Özellikle ayçiçek, ayçiçek yağı ve deri ayakkabıda var olan kotaların da yükseltilmesini istiyoruz."
 

Cumhurbaşkanı Vucic, turizm konusunda da Türkiye- Sırbistan ilişkilerinin oldukça iyi düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Sırbistan'dan Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor. Aynı zamanda Türkiye'den de Sırbistan'a turist olarak gelenler var. Türk turistler, sıralamada başlarda yerini aldı bile. Belgrad'da en fazla Türk turist var. Türk turistlerin çoğu kültür ziyareti gerçekleştiriyor. Müzelerimizi, saraylarımızı ziyaret ediyor. Çok daha fazla Türk turisti ülkemizde görmek istiyoruz. Ülkemizi tanıdıkça belki de yatırım yapmak isterler.'' ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN OLDUKÇA İSTİKRARLI BİR PRGRAM SUNDU'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Halk Bankası'nın Sırbistan'da açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederek, ''Bizim ticari hacmimiz son on yılda 9 kat büyüdü. Ondan önce çok düşük seviyedeydi. Serbest ticaret anlaşması imzalandıktan sonra 4,1 artış göstermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüze oldukça istikrarlı bir program sundu. Bu da büyük bir hırsla çalışmamız gerektiğini gösteriyor." dedi. 

'ÜLKEME GELİN, BENİ ARAYIN'

Sırbistan halkının, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğunu belirten Vucic, şunları kaydetti:

"Ülkemize geldiğiniz zaman kendinizi evinizde gibi hissedin. Sırbistan'da iş yapmak için gelen her iş adamına Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak kapım ardına kadar açık. Sırbistan'daki iş adamları şöyle bir öneride bulundular; Türk pazarında yer almak istiyoruz. Biz her türlü iş birliğine ve çalışmaya hazırız. Balkanlar'ın neresinde olursa olsun, iş yapmak istediğiniz zaman beni arayın. İş kurmanız için en iyi şartları sunmaya hazırım. Türk iş adamlarını ülkeme bekliyorum. Gelin iş yapın, iş yapmak istediğinizde size verdiğim sözü tutuyor muyum, tutmuyor muyum kendi gözlerinizle görün.'

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