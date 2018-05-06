06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:49Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:12Yatsı 21:46
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,418 0.44
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Avrupa'yı salladılar

»
Avrupa'yı salladılar
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş, altın madalyaya uzandı.
Avrupa'yı salladılar Avrupa'yı salladılar Avrupa'yı salladılar

 

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş, serbest stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile karşılaştı.



Milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu. Soner, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı. 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach aldı.

BİR ALTIN DA TAHA AKGÜL'DEN!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
 

Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Dağıstan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha, ilk maçında olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Ibrahim Saidau'yu 5-0, çeyrek finalde de geçen yıl finalde yendiği Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 4-2 mağlup etmişti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, yarı finalde de Rus Muradin Kushkhov'u 3-0'lık skorla geçmişti. 

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a gitti.


ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Demirtaş'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'yı salladılarAvrupa'yı salladılarAvrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Soner Demirtaş, altın madalyaya uzandı.
Fenerbahçe öldü öldü dirildi!Fenerbahçe öldü öldü dirildi!Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Cimbom kritik virajı döndüCimbom kritik virajı döndüSpor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.
Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'Trabzon açıkladı! 'İtalyan kulübü Yusuf için...'Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif geldiğini açıklarken, kulübün mali durumu ve Jose Sosa ile Kucka transferleri hakkında konuştu.
Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması!Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması!Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor, transfer yasağına ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.
  • Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5 milyon Pound06 Mayıs 2018 Pazar 12:21
  • G.Saray avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler06 Mayıs 2018 Pazar 12:21
  • Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder!06 Mayıs 2018 Pazar 12:18
  • 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu06 Mayıs 2018 Pazar 08:11
  • Kemal Özdeş: Gol attıkça bozulduk06 Mayıs 2018 Pazar 08:10
  • Oyuncuları suçladı! 'İnanamıyorum'06 Mayıs 2018 Pazar 08:09
  • Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı!06 Mayıs 2018 Pazar 08:09
  • 1. Lig'de küme düşen son takım06 Mayıs 2018 Pazar 08:08
  • Alanyaspor'a otobüs hediye edildi06 Mayıs 2018 Pazar 08:08
  • Galatasaray İzmir’de coşkuyla karşılandı06 Mayıs 2018 Pazar 08:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri