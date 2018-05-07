07 Mayıs 2018 Pazartesi20 Şaban 1439
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Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!

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Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!
Spor Toto Süper Lig 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte ligin zirvesinde ve dibinde son durum!
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar! Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!


Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.

İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;

GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

PUAN DURUMU

(69) Galatasaray
(66) Fenerbahçe
(66) Başakşehir
(62) Beşiktaş
(49) Trabzonspor
(48) Sivasspor
(47) Göztepe
(44) Kayserispor
(43) Kasımpaşa
(39) Bursaspor
(39) Malatyaspor
(38) Antalyaspor
(36) Alanyaspor
(36) Akhisarspor
(35) Konyaspor
(33) Osmanlıspor
(30) Gençlerbirliği
(12) Karabükspor
 

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