07 Mayıs 2018 Pazartesi20 Şaban 1439
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Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi

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Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi
İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma konuk olduğu Cagliari'yi 1-0 yendi.

Ligin 36. hafta maçında Cagliari ile Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi Roma, 15. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından önü kapalıyken yerden kalenin ters tarafına düzgün vuruşla topu ağlara göndermesiyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde Roma adına 7. golüne imza atan Cengiz Ünder, 85. dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Roma puanını 73'e yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda avantaj sağladı. Cagliari ise 33 puanla 18. sırada kaldı.

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