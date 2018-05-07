07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,537 0.51
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddia

»
ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddia
ABD Başkanı Donald Trump'ın (CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.
ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddia ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddia ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddia

Amerikan Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen  dört üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Haspel'in cuma günü  adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Buna göre Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda,  2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere  Haspel'in adının karışmış olmasının Senatoda işleri zora sokacağı dile getirildi.

"SENATODA ONAY ALAMAYABİLİR"

Halen CIA Direktörülüğünü vekaleten yürüten Haspel'in Senatoda onay  alamayabileceği endişesini dile getiren yetkililer karşısında Trump'ın adayının  "eğer yardımı olacaksa adaylığımı hemen geri çekebilirim" dediği iddia edildi.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı  diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel  ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtildi.

Cuma günkü sıcak gelişmelerin ardından Haspel'in bu hafta için  Senatoda yapılacak oylamaya hazırlanmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire  vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydediliyor.

SENATODA ONAY SÜRECİ ZORLU OLACAK

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül  saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere  adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği  belirtilmişti.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi,  teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye  işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu  olmuştu.

Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti  Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha  fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık  sürecinde incelemesi için Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle  paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını  ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabı üzerinden  duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü  görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA  direktörü olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılarYüz yıl önce Osmanlı’ya ihanet eden çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, bugün de Suriye’nin doğusunda PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor.
Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorTrump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorİran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte kritik hafta başladı.
ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD Başkanı Donald Trump'ın (CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıSuudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıYemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.
Nijerya'da katliam: En az 45 ölüNijerya'da katliam: En az 45 ölüBatı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la çatışma olacaksa, erken olmasının daha iyi olduğunu söyledi.
  • İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme06 Mayıs 2018 Pazar 12:30
  • Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar06 Mayıs 2018 Pazar 11:38
  • Suudi Arabistan'dan bir ilk daha!06 Mayıs 2018 Pazar 11:28
  • Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!06 Mayıs 2018 Pazar 10:00
  • Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma!06 Mayıs 2018 Pazar 08:15
  • Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:20
  • ABD'den ikiyüzlü açıklama!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Trump, sus payı verdiğini ilk kez kabul etti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
  • ABD'nin Kudüs planını ortaya çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri