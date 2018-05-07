07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 18°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,537 0.51
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar

»
100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar
Yüz yıl önce Osmanlı’ya ihanet eden çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, bugün de Suriye’nin doğusunda PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor.
100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar 100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar 100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar

 Bu durumu “memnuniyet verici” olarak niteleyen PKK sözcüsü Dara Mustafa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendilerine yardım sözü verdiğini söyledi.

Bundan 100 yıl önce Osmanlı’ya ihanet içindeki çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, 100 yıl sonra bugün de Suriye’nin doğusunda PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor. Fransızların bölgede attığı askeri adımların arkasındaysa 25 Eylül Irak korsan referandumunun baş aktörleri Kouchner ve Lévy var.

PKK işgalindeki bölgelere yaptığı asker, silah ve cephane sevkıyatı ile Suriye'nin doğusuna yerleşen Fransa, Osmanlı'ya ihanet eden çeteler aracılığı ile 100 yıl önce işgal ettiği bölgelere PKK'yı kullanarak geri döndü. Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Suriye'den çıkacağız” açıklaması ile birlikte PKK işgalindeki bölgelere asker sevkıyatı başlattı. İlk olarak Münbiç'e yapılan sevkıyatı, Tel Abyat, Ayn Isa ve Deyrizor bölgelerine gönderilen birlikler izledi.

KOUCHNER VE LEVY SAHNEDE

Fransa'nın PKK merkezli attığı askeri adımların arkasından, 25 Eylül Irak korsan referandumunun baş aktörleri Musevi asıllı Bernard Kouchner ve Henri Lévy çıktı. Eski Fransa Dışişleri Bakanı Kouchner ve Ortadoğu'nun modern Lawrence'ı olarak gösterilen Lévy, son 6 ayda Haseke ve Rakka'yı 4 kez ziyaret etti. Haseke, Deyrizor, Münbiç, Tabka, Tel Abyat ve Ayn Isa'da askeri üsler inşa eden Fransa, geçtiğimiz günlerde de Deyrizor'da PKK'ya aktif kara desteği verdi.

FRANSA'DAN PKK'YI KORUMA SÖZÜ

PKK Sözcüsü Dara Mustafa, Fransa'nın bölgede artan askeri hareketliliği için “memnuniyet verici gelişme” yorumunda bulundu. Geçtiğimiz gün Bas News'e açıklama yapan PKK’lı Dara Mustafa, “Fransa bizi iç ve dış tehditlere karşı koruma sözü verdi” dedi. Fransız makamların samimi olduklarını belirten PKK’lı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın temas halinde olduklarını ve PKK'ya yardımların artarak süreceğini söyledi. ABD desteği ile 2014'ten bu yana Suriye'nin doğusunda 24 bin kilometrekarelik alanı işgal eden PKK, 2016 yılında “Rojova Özerk Bölge Yönetimi” adıyla Paris'te temsilcilik açmıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılarYüz yıl önce Osmanlı’ya ihanet eden çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, bugün de Suriye’nin doğusunda PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor.
Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorTrump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorİran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte kritik hafta başladı.
ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD Başkanı Donald Trump'ın (CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıSuudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıYemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.
Nijerya'da katliam: En az 45 ölüNijerya'da katliam: En az 45 ölüBatı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la çatışma olacaksa, erken olmasının daha iyi olduğunu söyledi.
  • İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme06 Mayıs 2018 Pazar 12:30
  • Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar06 Mayıs 2018 Pazar 11:38
  • Suudi Arabistan'dan bir ilk daha!06 Mayıs 2018 Pazar 11:28
  • Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!06 Mayıs 2018 Pazar 10:00
  • Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma!06 Mayıs 2018 Pazar 08:15
  • Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:20
  • ABD'den ikiyüzlü açıklama!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Trump, sus payı verdiğini ilk kez kabul etti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
  • ABD'nin Kudüs planını ortaya çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri