07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,537 0.51
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyor

»
İran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte kritik hafta başladı.
Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyor
Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyor Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyor Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyor

Avrupa Trump’ı ikna edemedi. Netanyahu, Tahran’ı destekleyen Putin’le görüşecek. Ruhani ise anlaşmanın iptaline karşı “Pişman olursunuz” diyerek meydan okudu. Trump'ın planı ise İran'da rejim değişikliği...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakını, yeni baş avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Tahran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmeyi düşünen Trump'ın İran'daki nihai amacının rejim değişikliği olduğunu söyledi. Bir dönem ismi ABD Dışişleri Bakanlığı görevi için de geçen Giuliani, Washington'da düzenlenen İran Özgürlük, İnsan Hakları ve Demokrasi Konvansiyonu'nda "Ortadoğu'da barışı yakalamanın tek yolu İran'da rejim değişikliğidir" dedi ve Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu söyledi. Giuliani, Trump'ın Tahran'daki rejim değişikliğini İsrail-Filistin barışından bile önemli gördüğünü belirtti.

KRİTİK TARİH: 12 MAYIS

ABD Başkanı Trump, aralık ayında İran'da ekonomik darboğazla başlayan ve yönetimi sorgulayan protestolar esnasında "Değişim zamanı geldi" ve İran halkı yıllardır baskı altında tutuluyor" şeklinde sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Trump'ın, P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) ülkeleriyle İran arasında 2015'te imzalanan ve İran'ın nükleer programını sınırlandırmasına karşılık Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımları kaldıran anlaşmanın akıbetine 12 Mayıs'ta karar vereceği söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Washington ziyaretlerine Trump'ı anlaşmaya sadık kalmaya çağırdığını ancak bu konuda olumlu bir sinyal alamadıkları söyleniyor.

NE KARAR VERECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Trump'ın anlaşma konusunda ne karara varacağı merakla beklenirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un çekilmesi halinde "tarihi bir pişmanlık yaşayacağı" uyarısında bulundu. Tahran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini anlaşmaya eklemesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

İran'a karşı en sert açıklamaları yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise çarşamba günü Moskova'ya giderek Tahran ile yakın ilişki içinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılar100 yıl sonra aynı senaryo! Yerleşmeye başladılarYüz yıl önce Osmanlı’ya ihanet eden çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, bugün de Suriye’nin doğusunda PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor.
Trump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorTrump'ın planı belli oldu! Dünyayı yeni krize sürüklüyorİran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte kritik hafta başladı.
ABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD'de sular durulmuyor! Haspel'le ilgili bomba iddiaABD Başkanı Donald Trump'ın (CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıSuudi Arabistan'a balistik füzeli saldırıYemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.
Nijerya'da katliam: En az 45 ölüNijerya'da katliam: En az 45 ölüBatı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la çatışma olacaksa, erken olmasının daha iyi olduğunu söyledi.
  • İsrail-ABD karşı karşıya geliyor! Kritik gelişme06 Mayıs 2018 Pazar 12:30
  • Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar06 Mayıs 2018 Pazar 11:38
  • Suudi Arabistan'dan bir ilk daha!06 Mayıs 2018 Pazar 11:28
  • Türkiye tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde!06 Mayıs 2018 Pazar 10:00
  • Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma!06 Mayıs 2018 Pazar 08:15
  • Gemi kazası Atina'yı karıştırdı! Görevden alındı05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:20
  • ABD'den ikiyüzlü açıklama!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Trump, sus payı verdiğini ilk kez kabul etti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:10
  • Yemekteki ayakkabı detayı pes dedirtti!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
  • ABD'nin Kudüs planını ortaya çıktı!05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri