07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,537 0.51
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Tosun'un karısına büyük şok!

»
Tosun'un karısına büyük şok!
Çiftlik Bank'ın Kırmızı Bülten ile aranan CEO'su Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için elinden geleni yapmış. Tutuklanan zanlılardan birinin iddiasına göre Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya getirtmiş.
Tosun'un karısına büyük şok! Tosun'un karısına büyük şok! Tosun'un karısına büyük şok!

Soruşturması kapsamında tutuklanan muhasebeci Kalender Kemal, Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşinden boşanmak için kendisinden bir noter istediğini, Türkiye'de görüştüğü noter kabul etmediği için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya götürdüklerini anlattı. Kemal, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın bu notere boşanmak için vekalet verdiğini anlattı. 

TÜRKİYE'DEKİ NOTER KABUL ETMEDİ

Onbinlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çiftlik Bank'ın muhasebecisi Kalender Kemal tutuklanmıştı. Soruşturma makamları Kemal'e, Mehmet Aydın ile Brezilya'da 5-8 Mart tarihleri arasındaki görüşmeyi sordu. Görüşmeyle ilgili bilgiler veren Kemal, bu görüşmeye Kıbrıs'tan bir noteri de götürdüklerini anlattı. Kemal'in ifadesine göre Mehmet Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya davet etti. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul etti. Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle Brezilya'ya gitti. 

'İKİSİ DE BOŞANMAK İSTEDİ'

Sao Paulo'da Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleştiler. Aydın o gün otelde değildi. Bir gün sonra ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte otele geldiler. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekalatname verdiler. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Soruşturma devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacakİngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacakİngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.
Bu nasıl avukat? Skandal tweetlerBu nasıl avukat? Skandal tweetlerAvukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs Twitter'dan AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kustu.
Tosun'un karısına büyük şok!Tosun'un karısına büyük şok!Çiftlik Bank'ın Kırmızı Bülten ile aranan CEO'su Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için elinden geleni yapmış. Tutuklanan zanlılardan birinin iddiasına göre Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya getirtmiş.
ABD’liler kendi üretimi sandı! ATAK ile övündüABD’liler kendi üretimi sandı! ATAK ile övündüABD ordusuna yakın @USAmilitaryUSA isimli Twitter hesabı, 4 ATAK helikopterinin yan yana dizilip hedefi başarıyla vurduğu anı “Ne düşünüyorsunuz?” mesajıyla paylaştı.
Kritik uyarı! Önümüzdeki 5 gün hazırlıklı olunKritik uyarı! Önümüzdeki 5 gün hazırlıklı olunMeteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre; Yurt genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek.
Yok artık! Üniversite sistemiyle para basmışlarYok artık! Üniversite sistemiyle para basmışlarSakarya Üniversitesi’nde öğrenciler, ders notlarını ve bilgi mail’lerini kontrol ettikleri bilgi sisteminde 3 aydır yaşanan yavaşlık ve arıza nedeniyle şikâyette bulundu.
  • Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı!06 Mayıs 2018 Pazar 22:15
  • Türkiye'den darbe üstüne darbe! Kandil titriyor06 Mayıs 2018 Pazar 22:13
  • Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız06 Mayıs 2018 Pazar 17:00
  • Ve Erdoğan manifestoyu açıkladı: Ahdim olsun ki...06 Mayıs 2018 Pazar 16:49
  • Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor06 Mayıs 2018 Pazar 16:30
  • ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyor06 Mayıs 2018 Pazar 15:30
  • Tecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan karar06 Mayıs 2018 Pazar 15:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler06 Mayıs 2018 Pazar 14:37
  • Kamuda devrim gibi değişiklikler06 Mayıs 2018 Pazar 14:30
  • Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek06 Mayıs 2018 Pazar 13:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri