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İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak

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İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.
İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak

İngiliz The Times Gazetesi, başyazısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Türkiye ve Erdoğan karşıtı bu yazının ana konusu 24 Haziran'da yapılacak seçimler oldu.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANACAK"

Yazıda seçimlerin mutlak favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi.

Yazıda, "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak." sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Erdoğan'ın Kayseri mitinginden izlenimlerini dile getiren gazete, görkemli kalabalıktan etkilenmişe benziyor.

Gazetede çıkan yazıdan, Cumhurbaşkanı'na her mitingde sevgi selinin olduğu ifade edildi.

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