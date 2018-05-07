07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Prens Selman, Papa ile anlaştı! Medine'ye kilise yapacak

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Suudi Arabistan ile Vatikan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan iş birliği anlaşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan Suudi Arabistan'da kilise inşa ettirecek.
Prens Selman, Papa ile anlaştı! Medine'ye kilise yapacak
Prens Selman, Papa ile anlaştı! Medine'ye kilise yapacak Prens Selman, Papa ile anlaştı! Medine'ye kilise yapacak Prens Selman, Papa ile anlaştı! Medine'ye kilise yapacak

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı.

Buna göre Vatikan eliyle, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu kent olan Medine'ye kilise inşa edilecek.

Suudi Arabistan yönetimi Vatikan'a Medine'de bir kilise inşa edilmesi için onay verdi. Kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi.

KARDİNAL'DEN AÇIKLAMA

Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News’e konuşurken Tauran, “Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi” dedi.

 

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