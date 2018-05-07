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Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuştu: "İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum..."
Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu
Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde Sheraton Grand İstanbul Otel'de düzenlenen 'Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu' başlıklı etkinlikte konuştu. 

"GÜL ÜZERİNDE ANLAŞSALARDI BİLE..." 

Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Biz şu 16 Nisan'ı başardık ya Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde çok daha ön görülebilir bir dönem var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım 'Muharrem' diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum..."

"TAYYİP ERDOĞAN, HEP KAZANACAK DİYE BİR ŞEY YOK"...

Erdoğan uzlaşma kültüründen bahsederek de şöyle dedi: "Hani deniyor ya. Türkiye'de uzlaşma kültürü yok. Onun için koalisyon hükümetleri başarısız oluyor. Bu sistemde en azından yüzde 51'lik uzlaşma zorunlu hale gelecek. Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım. Gün gelecek 2. turlarda ülkenin cumhurbaşkanı belirlenecek. Özellikle o zaman uzlaşma gerekecek. Birinci turda kazanabiliyorsa birisi, o ne anlama gelmiş olacak. Demek ki halk o liderin cumhurbaşkanlığında uzlaşmış anlamına gelecek. Şu anda dünyada çok gelişmiş geçinen ülkelerde iktidar patileri yüzde 30,35 böyle oylarla duruyorlar. Türkiye'deki iktidarın meşruiyetini sorgulamaya kalkan aymazlara ahmaklara bunu söylemek lazım. Ve yeni sistemde de yüzde 51 gerekecek. Yüzde 51 çok partili sistemlerde ciddi bir uzlaşmadır."

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