07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!

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Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!
Filistin Uzlaşı Hükümeti Başkanı Rami El-Hamdallah, İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’tan Gazze’deki bütün yetkileri, kurum ve kuruluşları gecikmeden teslim etmesini istedi.
Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin! Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin! Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!


Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Batı Yaka'nın Ceninşehrinde düzenlenen etkinliğe katılan El-Hamdallah, dünya halklarından İsrail'in Filistin toprağına, halkına ve imkânlarına yönelik saldırganlığını dizginlemelerini, Filistin halkını etkin bir şekilde korumalarını, Filistin halkının toprağında ve vatanında özgürce ve onurlu bir şekilde yaşamasına imkân vermelerini istedi.
 

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