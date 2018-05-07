Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Batı Yaka'nın Ceninşehrinde düzenlenen etkinliğe katılan El-Hamdallah, dünya halklarından İsrail'in Filistin toprağına, halkına ve imkânlarına yönelik saldırganlığını dizginlemelerini, Filistin halkını etkin bir şekilde korumalarını, Filistin halkının toprağında ve vatanında özgürce ve onurlu bir şekilde yaşamasına imkân vermelerini istedi.
07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!
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