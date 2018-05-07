Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.
İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;
GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
PUAN DURUMU
(69) Galatasaray
(66) Fenerbahçe
(66) Başakşehir
(62) Beşiktaş
(49) Trabzonspor
(48) Sivasspor
(47) Göztepe
(44) Kayserispor
(43) Kasımpaşa
(39) Bursaspor
(39) Malatyaspor
(38) Antalyaspor
(36) Alanyaspor
(36) Akhisarspor
(35) Konyaspor
(33) Osmanlıspor
(30) Gençlerbirliği
(12) Karabükspor
07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!
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