07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'

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Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'
Fenerbahçe hocası Aykut Kocaman, Bursaspor maçının ardından taraftara yönelik eleştirel ifadeler kullandı.
Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...' Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...' Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'

 

Bursaspor karşısında 2-1 kazandıkları maçı değerlendiren Aykut Kocaman, "Hafta içinde olanlar, Bursaspor'un enerjisini arttıracaktı. Bu ilk 30 dakikada atılacak bir gol kırabilirdi. Bunu başaramadık ve başaramadıkça dirençleri arttı. Kalemizde de bir gol görünce zorluk derecesi daha da arttı. Bu oyun kazanmak için oynanan bir oyun. Oyuncu arkadaşları, taraftarımızın yuhaladıkları da dahil, sezon başından itibaren yuhaladıkları dahil hepsini kutluyorum. Belli bir grup var, onları sezon başından beri anlayamıyorum. Meslek ahlakı içerisinde oyuncularımız her şeyi yaptı. Samimiyetimle hepsini tebrik ediyorum." dedi.

"TARAFTARIN HEMEN GOL İSTEYECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Sezon başından bu yana taraftarların tepkisine maruz kaldıkları söyleyen Aykut Kocaman, "Maç toplantısında da bu yuhalamaları söyledim. Zihinlerinde daha kuvvetli olmaları için bunu söyledim. Geçen sezon Beşiktaş 77 puanla şampiyon oldu, Fenerbahçe 64 puanla 3. oldu. Beşiktaş geçen sene iç sahada 51'de 44 puan almış, Fenerbahçe 51'de 30 almış. Bu büyük puan kaybı. Bizden çok daha dertli insanlar var ama kendi mesleğimiz içerisindeki durumu anlatmaya çalışıyorum, bu kulübün içerisinde bin bir dertle uğraştık, buraya kadar geldik. Burada olmamızı sağlayan en önemli faktörü, dış sahada en yakın rakibimizden (Başakşehir) 5 puan fazla almışız. Başakşehir'in puan kaybetmesinden sonra gelen taraftarın hemen maçın başında gol isteyeceğini biliyordum. Bunları anlattım ama başarılı olduğumuz söylenemez." şeklinde konuştu.

AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ

Fenerbahçe taraftarının son dakikalarda Moussa Sow'a yönelik olumlu tezahüratları üzerinden konuşan Aykut Kocaman "Ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Farklı takımlarda da forma giydim. Moussa Sow da bu kez bize rakip oldu. Moussa çok sevdiğim, değer verdiğim bir oyuncu. Beraber çok güzel günler yaşadık. Söylemek istediğim bu değil. Son saniyede golü atamadığı için üzüldü. O, bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız ise maçı çevirmeye çalışırken, tribünde başka oyuncunun adı söyleniyorsa, burada başka bir durum var. İçeride geçen seneki 21 puanlık kayıp, bu seneki kayıplar, durumun özeti gibi gözüküyor. Şunu çok net bir şekilde söylemeliyim, sezonun bir bölümünde hakem hatalarının ve hakem tavırlarıyla ilgili şeyler söyledim. Hakemleri yenme şansımızın olmadığını söyledim. Bugün geldiğimiz noktada ise taraftarla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Ancak bu şekilde de durum zor. Bu anlaşılmaz durumun içerisinde fazla kalıp kalmamakla ilgili değerlendirme yapmak da faydalı olacak gibi gözüküyor." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

Bu sözlerinin ardından bir muhabirin "Hocam sözleriniz ayrılık mesajı gibi algılandı, doğru mu?" sorusu üzerine "Sözlerim çok açık, konuşacak bir durum yok." dedi.

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