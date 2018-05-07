07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.299 -0.29
  • Altın: 179,554 0.52
  • Dolar: 4,2506 0.70
  • Euro: 5,0713 0.40

Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!

»
Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!
Türk futboluna kattığı Enes Ünal, Ozan Tufan, Kubilay Kanatsızkuş gibi genç yeteneklerle adından övgü ile söz ettiren Bursaspor'da, yepyeni bir yıldız doğuyor. Furkan Soyalp...
Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı! Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı! Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!

 

Türk futboluna altyapısından çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Bursaspor'un son armağanı Furkan Soyalp oldu.

22 yaşındaki genç oyuncu, yeşil beyazlıların deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta jeneriklik bir gole imza atarken, karşılaşma boyunca da sergilediği başarılı performansla övgü topladı. Savunma ile hücum hattı arasında köprü görevi gören Soyalp, maç boyunca 22 ikili mücadeleye girerken, bunların 10'unu kazandı. Genç oyuncu aynı zamanda takımının en fazla ikili mücadeleye giren ismi de oldu.

MUSTAFA ER İLE KENDİNİ BULDU

Teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in gelişinin ardından daha fazla süre almaya başlayan ve son 2 lig maçında da mücadele boyunca sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, yüksek top tekniği ve mücadeleden kaçınmayan görüntüsüyle öne çıkıyor.

Atiker Konyaspor maçında kazanılan 3 puanda da orta alandaki katkısıyla önemli rolü bulunan Soyalp için Mustafa Er, "Furkan'dan farklı bir formatta oyuncu yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sakin. İyi top kazanıyor. Konyaspor maçında 20 top kazanması çok iyi. İyi bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir Furkan görebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

GELECEK YIL SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Şu ana dek ligde 12 maçta forma giyen ve bunların yarısında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Furkan Soyalp, Mustafa Er'in takımın başında olduğu son 4 maçta da seremoniye çıktı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydeden genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 2 gol attı.

Osmanlıspor altyapısından Bursaspor altyapısına geçerek yeşil beyazlı kulübün tüm yaş gruplarında forma giyen Furkan Soyalp, U17 ve U18 Milli takımlarında da boy gösterdi. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun güncel bonservis değeri ise 200 bin Euro olarak gösteriliyor. (DHA)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladıSert sözlerle istifa ettiğini açıkladıGençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.
El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico nefesleri kesti, Barcelona - Real Madrid mücadelesi 2-2 sona erdi. Roberto kırmızı kart gördü, Barcelona'nın namağlup serisi devam etti.
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiRoma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiİtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.
Miguel Lopes Fatih Terim'den özür dilediMiguel Lopes Fatih Terim'den özür dilediGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e maç sırasında bir harekette bulunan Akhisarsporlu Miguel Lopes, maç sonrasında özür diledi.
Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'lerBeşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'lerSpor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
  • Yok artık Salah! Bu bir ilk...07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:33
  • Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:32
  • Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:31
  • Kezman'dan 90 milyon euroluk transfer07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:25
  • Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:24
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:23
  • Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:06
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:00
  • Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'06 Mayıs 2018 Pazar 23:58
  • Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladı06 Mayıs 2018 Pazar 23:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri