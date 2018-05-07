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Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık

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Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmandaki Akhisarspor maçında Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, hafta içinde yoğun bir tedavi gördü ve ağrılarına rağmen büyük bir özveriyle çalışarak takımını yalnız bırakmadı.
Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık

 

Galatasaray'da Mariano ile birlikte Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ryan Donk, hafta içinde yoğun bir tedavi gördü.

Ağrılarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan Hollandalı futbolcu, Akhisar karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Şampiyonluk yarışında büyük bir önem taşıyan mücadelede forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, performansıyla alkış aldı.

Teknik direktör Fatih Terim de, tecrübeli oyuncuyu ortaya koyduğu oyun ve isteği nedeniyle tebrik etti.

Donk maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçtan önce sağlık ekibimizle konuştuk ve oynamama karar verdik. Maçtan önce ağrılarım oldu ama iğne istemedim. Ağrılar ile nasıl oynayabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

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