07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.299 -0.29
  • Altın: 179,554 0.52
  • Dolar: 4,2506 0.70
  • Euro: 5,0713 0.40

Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi

»
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi
İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi

 

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma konuk olduğu Cagliari'yi 1-0 yendi.

Ligin 36. hafta maçında Cagliari ile Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi Roma, 15. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından önü kapalıyken yerden kalenin ters tarafına düzgün vuruşla topu ağlara göndermesiyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde Roma adına 7. golüne imza atan Cengiz Ünder, 85. dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Roma puanını 73'e yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda avantaj sağladı. Cagliari ise 33 puanla 18. sırada kaldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladıSert sözlerle istifa ettiğini açıkladıGençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.
El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico nefesleri kesti, Barcelona - Real Madrid mücadelesi 2-2 sona erdi. Roberto kırmızı kart gördü, Barcelona'nın namağlup serisi devam etti.
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiRoma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiİtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.
Miguel Lopes Fatih Terim'den özür dilediMiguel Lopes Fatih Terim'den özür dilediGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e maç sırasında bir harekette bulunan Akhisarsporlu Miguel Lopes, maç sonrasında özür diledi.
Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'lerBeşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'lerSpor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
  • Yok artık Salah! Bu bir ilk...07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:33
  • Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:32
  • Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:31
  • Kezman'dan 90 milyon euroluk transfer07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:25
  • Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:24
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:23
  • Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:06
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:00
  • Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'06 Mayıs 2018 Pazar 23:58
  • Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladı06 Mayıs 2018 Pazar 23:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri