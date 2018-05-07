Türkiye'de bir ilk! Tam 1 ton 100 kilo...

Uyuşturucu çeteleriyle olan savaşını her geçen artırarak devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkiye’de ilk defa ele geçirilen bir uyuşturucu türüne ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın sevk ve koordinesinde geçtiğimiz 4 Mayıs Cuma günü gerçekleşen operasyonlarda, çetenin İstanbul’da Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca ilçelerinde bulunan aralarında fabrikayı andıran imalathanenin de bulunduğu 4 ayrı adresine baskınlar düzenlendi. Baskınlarda ekipler, 350 bin adet uyuşturucu ecstacy hap ile Metamfetaimin, Isd ve Ectacy gibi uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılan ve uyarıcı maddelerin olmazsa olmazı olarak bilinen 1 ton 100 kilo Metilamin maddesi ile hap yapımında kullanılan makineler ele geçirdi.

UYARICI ETKİYİ HAD SAFHAYA ÇIKARIYOR

Çeteyi elebaşıyla birlikte yakalayıp çökerten İstanbul narkotik polisinin, Türkiye’de bir polis operasyonunda ilk kez ele geçirdiği rekor düzeydeki Metilamin, Metamfetamin, Ectacy ve Isd gibi uyarıcı maddelerin üretimindeki son aşamada etki düzeyini en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla kullanılan bir uyuşturucu türü olarak biliniyor.