07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 102.000 -0.58
  • Altın: 179,645 0.57
  • Dolar: 4,2505 0.69
  • Euro: 5,0691 0.36

Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler!

»
Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler!
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik davranışları dış basında gündeme geldi.
Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler! Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler! Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler!

 

Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı”derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu. Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti”dedi.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu”ifadelerini kullandı.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

AĞIR CEZA YOLDA

Futbol Federasyonu disiplin talimatının 44. maddesi, hakeme saldırıda bulunan futbolcuya 10 ila 15 ceza verilmesini öngörüyor.

Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.

Arda’nın cezası perşembe günü açıklanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler!Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler!Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik davranışları dış basında gündeme geldi.
Yılan hikayesine dönen davada kararYılan hikayesine dönen davada kararTürkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.
Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Gomis: 3 penaltı kaçırsam bile...Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladıSert sözlerle istifa ettiğini açıkladıGençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.
El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico'da 4 gol var kazanan yok!El Clasico nefesleri kesti, Barcelona - Real Madrid mücadelesi 2-2 sona erdi. Roberto kırmızı kart gördü, Barcelona'nın namağlup serisi devam etti.
Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiRoma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdiİtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.
  • Miguel Lopes Fatih Terim'den özür diledi07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:34
  • Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Muhtemel 11'ler07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:33
  • Yok artık Salah! Bu bir ilk...07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:33
  • Donk'tan Akhisar maçında büyük fedakarlık07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:32
  • Bursaspor'un Türk futboluna yeni armağanı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:31
  • Kezman'dan 90 milyon euroluk transfer07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:25
  • Kocaman'dan istifa sinyali! 'Sözlerim çok açık...'07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:24
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:23
  • Roma'ya galibiyeti Cengiz Ünder getirdi07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:06
  • Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri