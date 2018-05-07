07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzda

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri her an bir sağanak ve baskın riskine karşı teyakkuz halinde beklemeyi sürdürüyor. Yağışların süreceğini belirten Belediye yetkilileri, " İzinlerimizi kaldırmış durumdayız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz" dedi.
Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzda
Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzda Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzda Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzda

Ankara Mamak’ta cumartesi günü yaşanan sel felaketinin ardından dün de Keçiören’de sağanak yağışın ardından su baskınları yaşandı. Baskınlar nedeniyle bazı caddeler ile çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Hasar tespit çalışmalarının ardından hayatın normale dönmesi için yoğun bir temizlik ve tahliye çalışması yürütülürken Ankara Büyükşehir Belediyesiekipleri her an bir sağanak ve baskın riskine karşı teyakkuz halinde beklemeyi sürdürüyor. Tüm birimlerle 24 saat esasına geçtiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 
“Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz” dedi.

KOORDİNASYON AKOM'DAN SAĞLANIYOR

Yoğun bir temizlik çalışması yapıldığını da belirten yetkililer şunları söyledi: “Fen İşleri, ASKİ, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kent Estetiği’ne bağlı ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz her an her yere ulaşabilecek durumda. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’mızın altında bulunan Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü’müz (AKOM) bu birimlerin koordinesini sağlıyor. Meteorolojik verilere göre yağışlar ve yaşanabilecek sağanaklar konusunda hem birimleri hem de vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz.

TÜM İZİNLER KALDIRILMIŞ DURUMDA

Zaten afet durumunda tüm izinler kalkar şu anda da izinlerimizi kaldırmış durumdayız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yağışların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Sağanak riski olmasa da biz teyakkuzdayız. Ekiplerimiz nöbette. İtfaiye ekiplerimiz biriken suların tahliyesini sağladı. ASKİ ekipleri sel sırasında tahrip olan ve tıkanan ızgaraları temizleyerek, zarar gören mazgalları yeniledi. Fen İşleri ekiplerimiz kaldırımları ve yolları yenilemeye devam ediyor. Izgaraların tıkanmasına neden olan hafriyat ve diğer atıkları bertaraf etti.”

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