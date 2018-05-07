07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Canlı yayında müjdeyi verdi

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Canlı yayında müjdeyi verdi
Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut kampanyası başlatacağını söyledi.
Canlı yayında müjdeyi verdi Canlı yayında müjdeyi verdi Canlı yayında müjdeyi verdi

 

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında müjdeyi vererek,  konut stokunun azaltılması için kampanya başlatılacağını açıkladı."Bankacılık sektöründen beklentilerimiz var" diyen Başbakan, "Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ülkemizin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz riskli bir bölge. Ülke bütünlüğünü beraberliğini gözümüz gibi korumalıyız.Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğunu da terörle mücadelede ortaya koymuştur. 

FAİZLERİ İNDİRİN

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor,  mücadele kararından sapma yok Kurun en önemli etkeni enerji faturamızdır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.

ALGI OPERASYONU UYARISI

Bu günlerde algı operasyonları devam ediyor. Belli ki seçimlere kadar da tırmandırılarak devam ettirilecek. Biz eminiz ki vatandaşlar olup biteni görüyor. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz.Demek ki geçim başka seçim başka seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya üretmeye devam deceğiz. 

BANKALAR KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAK

Konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için konut kampanyası yapılacak. Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stoğunu azaltmak için kampanya başlatacak.böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız"

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Canlı yayında müjdeyi verdiCanlı yayında müjdeyi verdiBankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut kampanyası başlatacağını söyledi.
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