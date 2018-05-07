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Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattı

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Çorum'da günlerce geldiği mezarlıkta ağlayan genç kızın sırrı hala çözülemezken onu ilk gören mezarlık görevlisi o anları ilk kez anlattı.
Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattı
Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattı Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattı Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattı

Çorum'da kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlıktaki esrarengiz olay gizemini koruyor. Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden Mezarlık Görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

GÖREVLİLER BİR KIZIN MEZARLIKTA AĞLADIĞINI FARK ETTİ

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

GENÇ KIZA NOT BIRAKAN GÖREVLİ İLK KEZ KONUŞTU

Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı.

"GECE VAKTİ GELDİM KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM"

"7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00'da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım" dedi.

"AĞAÇLIK ALANDA KAYBOLDU"

"Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum" yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım"

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