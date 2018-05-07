Gizli tanık her şeyi itiraf etti!

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifadesinde, Brunson'a ait kiliselerin yürüttüğünü iddia ettiği faaliyetlerle ilgili olarak, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" dedi.

“Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı”

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifade verdi. Papazla bir akrabalığı olmadığını ancak kendisini yakinen tanıdığını söyleyen gizli tanık 'Serhat', Brunson'un kilisesinde yıllar geçtikçe hukuk dışı faaliyetlerin arttığını gözlemlediğini söyledi. Diriliş Kilisesinde radikal sol görüşlü insanların olduğunu söyleyen Serhat, "Kilisede Osmanlı döneminde yapılan yanlışların devam ettiğini söylüyorlardı. PKK sempatizanı olan arkadaşlar vardı. Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı. Bu söylediklerini İncil'de geçen ayetlerle anlatmaya çalışıyorlardı" dedi.

Kilisenin İzmir, Manisa ve Aydın'da şubeleri olduğunu söyleyen gizli tanık, Şanlıurfa'da da bir takım faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin söylemler duyduğunu savundu. Kilisede sürekli evliliklerin yapıldığını ifadelerinde kullanan Serhat, yine aynı kiliselerde boşanmaların yapılarak kadınların ve erkeklerin başka yabancı misyonerlerle tekrar evlendirildiğini ve bu evliliklerde farklı oluşumların bulunduğunu iddia etti. Kilisede bazı misyonerlerin turizm faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Serhat, "Bu turizmciler bazı Amerikalıları Türkiye'ye getirerek, Türkiye'deki kiliseleri gezdiriyor ve Türkiye aleyhinde propaganda yapıyorlardı" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kilise faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kampın olduğunu savunan Serhat, Türkiye'de başka bir bölgede 20 dönüm arazi üzerinde gizli bir kampın daha olduğunu ileri sürdü.

"YPG'ye katılmak isteyen mülteciler Suriye'ye gönderiliyordu"

İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen bir kilisede Brunson'un faaliyet yürütmek istediğini savunan Serhat, bu kilisede Hristiyan inancına sahip çocuklar yetiştirilmek istendiğini savundu. Kilisede 'Muhammet Ahmet' isimli bir misyonerin yetiştirildiğini ve Ahmet'in Ortadoğu'da önemli bir misyoner olma yolunda ilerlediğini savunan Serhat, Ahmet'e benzer 50'ye yakın insanın olduğunu söyledi. Serhat, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" ifadelerini kullandı.

Andrew'in 23 yıldan beri ne yaptığını bilerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Serhat, "PKK'yı Hristiyan yapıp Kürt devleti kurduracaklardı. Amerika'nın YPG için Suriye'ye atacağı silahların koordinatları misyonerler tarafından veriliyordu" ifadelerini kullandı.