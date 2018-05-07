07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 101.318 -1.25
  • Altın: 180,070 0.81
  • Dolar: 4,2714 1.19
  • Euro: 5,0830 0.64

Gizli tanık her şeyi itiraf etti!

»
Gizli tanık her şeyi itiraf etti!
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında gizli bir tanıktan çarpıcı ifadeler geldi.
Gizli tanık her şeyi itiraf etti! Gizli tanık her şeyi itiraf etti! Gizli tanık her şeyi itiraf etti!

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifadesinde, Brunson'a ait kiliselerin yürüttüğünü iddia ettiği faaliyetlerle ilgili olarak, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" dedi. 

“Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı”

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifade verdi. Papazla bir akrabalığı olmadığını ancak kendisini yakinen tanıdığını söyleyen gizli tanık 'Serhat', Brunson'un kilisesinde yıllar geçtikçe hukuk dışı faaliyetlerin arttığını gözlemlediğini söyledi. Diriliş Kilisesinde radikal sol görüşlü insanların olduğunu söyleyen Serhat, "Kilisede Osmanlı döneminde yapılan yanlışların devam ettiğini söylüyorlardı. PKK sempatizanı olan arkadaşlar vardı. Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı. Bu söylediklerini İncil'de geçen ayetlerle anlatmaya çalışıyorlardı" dedi. 

Kilisenin İzmir, Manisa ve Aydın'da şubeleri olduğunu söyleyen gizli tanık, Şanlıurfa'da da bir takım faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin söylemler duyduğunu savundu. Kilisede sürekli evliliklerin yapıldığını ifadelerinde kullanan Serhat, yine aynı kiliselerde boşanmaların yapılarak kadınların ve erkeklerin başka yabancı misyonerlerle tekrar evlendirildiğini ve bu evliliklerde farklı oluşumların bulunduğunu iddia etti. Kilisede bazı misyonerlerin turizm faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Serhat, "Bu turizmciler bazı Amerikalıları Türkiye'ye getirerek, Türkiye'deki kiliseleri gezdiriyor ve Türkiye aleyhinde propaganda yapıyorlardı" dedi. 

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kilise faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kampın olduğunu savunan Serhat, Türkiye'de başka bir bölgede 20 dönüm arazi üzerinde gizli bir kampın daha olduğunu ileri sürdü. 

"YPG'ye katılmak isteyen mülteciler Suriye'ye gönderiliyordu" 

İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen bir kilisede Brunson'un faaliyet yürütmek istediğini savunan Serhat, bu kilisede Hristiyan inancına sahip çocuklar yetiştirilmek istendiğini savundu. Kilisede 'Muhammet Ahmet' isimli bir misyonerin yetiştirildiğini ve Ahmet'in Ortadoğu'da önemli bir misyoner olma yolunda ilerlediğini savunan Serhat, Ahmet'e benzer 50'ye yakın insanın olduğunu söyledi. Serhat, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" ifadelerini kullandı. 

Andrew'in 23 yıldan beri ne yaptığını bilerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Serhat, "PKK'yı Hristiyan yapıp Kürt devleti kurduracaklardı. Amerika'nın YPG için Suriye'ye atacağı silahların koordinatları misyonerler tarafından veriliyordu" ifadelerini kullandı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çamlıca Camii'nin içi ilk kez drone ile görüntülendiÇamlıca Camii'nin içi ilk kez drone ile görüntülendiÇamlıca Camii inşaatında sona gelinirken, iskelelerin bir bölümünün söküldüğü caminin içi ilk kez görüntülendi.
Son seçim anketi açıklandıSon seçim anketi açıklandıOptimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti. Kararsızların oranı dağılınca ise bu oran yüzde 53'leri buluyor.
Çorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattıÇorum'da Gizemli Kızı ilk gören görevli, o anları ilk kez anlattıÇorum'da günlerce geldiği mezarlıkta ağlayan genç kızın sırrı hala çözülemezken onu ilk gören mezarlık görevlisi o anları ilk kez anlattı.
Gizli tanık her şeyi itiraf etti!Gizli tanık her şeyi itiraf etti!İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında gizli bir tanıktan çarpıcı ifadeler geldi.
Canlı yayında müjdeyi verdiCanlı yayında müjdeyi verdiBankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut kampanyası başlatacağını söyledi.
Tüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzdaTüm izinler iptal edildi! Ankara teyakkuzdaAnkara Büyükşehir Belediyesi ekipleri her an bir sağanak ve baskın riskine karşı teyakkuz halinde beklemeyi sürdürüyor. Yağışların süreceğini belirten Belediye yetkilileri, " İzinlerimizi kaldırmış durumdayız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz" dedi.
  • Bu fotoğraflara ne diyeceksiniz? ABD fena yakalandı07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:20
  • Teyakkuzda bekliyorlar07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:20
  • Bir sürücüsüz metro hattı daha geliyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:18
  • Türkiye'de bir ilk! Tam 1 ton 100 kilo...07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:49
  • Dev operasyon! Polis müdürü, doktor, öğretmen...07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:20
  • Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumu07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:20
  • İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacak07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:34
  • Bu nasıl avukat? Skandal tweetler07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:09
  • Tosun'un karısına büyük şok!07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:00
  • ABD’liler kendi üretimi sandı! ATAK ile övündü07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri