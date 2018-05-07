07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Son seçim anketi açıklandı

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Son seçim anketi açıklandı
Optimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti. Kararsızların oranı dağılınca ise bu oran yüzde 53'leri buluyor.
Son seçim anketi açıklandı Son seçim anketi açıklandı Son seçim anketi açıklandı

 

Optimar Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti. 

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE: 52,4

Katılımcılara aynı araştırmada, "AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak ortaya çıktı. 

ERDOĞAN'IN ŞAHSİ OYU YÜZDE 53

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir; konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyid ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için yüzde 9,7'lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak. Yüzde 52,4'lük bir kesim Cumhur ittifakına oy vereceğini belirtirken, yüzde 10,3'lük bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, partilerin seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek" dedi. 

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