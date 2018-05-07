Yıldız Holding borçlarını yapılandırdı! İşte ayrıntılar...

Bünyesinde Ülker, Godiva ve McVitie's gibi şirketleri bulunduran Yıldız Holding, bankalarla borç yapılandırma anlaşmasına vardı.

ÜLKER Grubu bankalarla borç yapılandırması konusunda anlaşmaya vardı. Bünyesinde Ülker, Godiva ve McVitie's gibi şirketleri bulunduran Yıldız Holding, toplam 7 milyar dolarlık borcunun 5.5 milyar dolarlık kısmı için bankalarla anlaşmaya vardığını açıkladı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI NELER?.. Yıldız Holding'in büyük bankalarla imzaladığı anlaşmaya göre, vade 4 yıl şeklinde olacak; 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Finansal testin sonucuna göre, kredinin iki katına çıkması mümkün olacak.

CEO MUSTAFA TERCAN AÇIKLADI... Yıldız Holding CFO'su Mustafa Tercan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bankalarla 5.5 milyar dolar yapılandırma için anlaşıldığını belirtti. Tercan, 500 milyon dolar ara ödeme ve lira düşüşü ile toplam borcun azaldığını ifade etti.