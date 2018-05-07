Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşine büyük jest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı ödül töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı. Erdoğan Zeytindağı Barış ödülleri töreninde konuştu.

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı.Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FİLİSTİN SADECE BİR ŞEHRİN DAVASI DEĞİL: Filistin davası sadece bir şehrin davası değildir. Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. İsrail'den iki dünyada da davacı olacağız. Biz bunları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Bunlarda ne insani ne vicdani bir cibilliyet yok. Bu yüzden tüm mazlumların dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Dünya ikinci dünya savaşının şartlarında yaşanmıyor.

DİĞER DEVLETLER KORKUYOR

Yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını kurmak zorundayız. Tabii bu beş ülkenin hoşuna gitmediği gibi diğer devletler de korkuyor. Ama bizim kimseden korkumuz yok. Biz Yaradan'a ve milletimize bağlıyız. Son nefesimize kadar bunu savunacağız. Filistin davası kadınların da omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır. Kulaklarını Filistinli kadın ve çocukların çığlığına kapatmış olanlar kendilerini daha güvenli bir dünyada hissediyorsa ortada çok daha vahim bir durum var.

ERDOĞAN ZEYTİN DALINI ALIP EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A HEDİYE ETTİ

İSLAM BARIŞ DİNİDİR

Filistinli mazlumların sayısı arttıkça bizde yalnız olmadığımızı anlıyoruz. İslam barış dinidir. Ama şimdi bakıyoruz da barış dinine mensup olanlar birbirini yiyor. Bugün birileri tercihini kötülükten yana kullanıyor. Bize düşen daima hakkın ve haklının yanında yer almaktır.

Fransızlar Cezayir'de milyonlarca Müslüman'ı öldürdüler. Kimsenin sesi çıktı mı? Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda birinci sıradayız. İşte bu bizim farkımızdır.İnsani yardım, petrol, altın, faiz getirmez. Bu yüzden o büyük huzuru biz buluyoruz. Şu ana kadar muhacir kardeşlerimize 31 milyar dolarlık yardım yaptık. Hamdolsun Allah bereketini veriyor.

ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE

Ariel Şaron ile bir görüşmede Şaron enteresan bir şey anlattı. Tabi sonra da malum çok çile çekti. Söylediği şuydu: Hayatta en çok zevk aldığım şey Filistinlileri öldürürken tank üstündeki görevimdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanların karakteri bu, yapısı bu. Peki ne oldu sonra? Almaz mazlumun ahını çıkar aheste aheste.