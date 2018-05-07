Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti

Putin, marttaki seçimlerde oyların neredeyse 77'sini fazlasını almış ve bu, Rus liderin en büyük sandık başarısı olmuştu.
YEMİNİNİ ETTİ
Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek yemin töreninde, saatlerin tam 12.00'yi vurmasıyla Putin, Georgiyevskiy ve Aleksandrovskiy salonlarından geçerek tören salonuna girdi. Burada Putin, Anayasa Mahkemesi başkanının huzurunda sağ elini anayasaya koyarak yemin etti.
Yeminde şu ifadeler yer aldı: "Rusya devlet başkanı olarak görevimi yerine getirirken, insanların hak ve özgürlüklerine saygılı davranıp onları koruyacağıma; RusyaAnayasası'nı muhafaza edip koruyacağıma; ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim."
Yemin sonrasında Putin, resmen dördüncü dönemine başlamış oldu.