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İstifa ettiğini açıklamıştı! Göreve geri döndü

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İstifa ettiğini açıklamıştı! Göreve geri döndü
Dün oynanan Antalyaspor maçından sonra istifa ettiğini açıklayan Gençlerbirliği teknik direktör Ümit Özat, göreve devam etme kararı aldı.
İstifa ettiğini açıklamıştı! Göreve geri döndü İstifa ettiğini açıklamıştı! Göreve geri döndü İstifa ettiğini açıklamıştı! Göreve geri döndü

 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı ancak Özat, bu sabah saatlerinde bu kararını askıya aldı.

Gençlerbirliği yönetimine istifasını sunan Özat, kararından vazgeçti ve Başkent temsilcisi ile yola devam kararı aldı.

Özat maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı;

"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

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