07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi

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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde ayakkabıda servis adilen tatlıdan rahatsız oldu.
'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi
'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi 'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi 'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi

 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve eşi Akie, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın evinde kendileri onuruna verilen akşam yemeğine konuk oldu. Japonya Başbakanı Abe'nin, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinde verilen yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine sunduğu tatlı yüzünden rahatsız olduğu bildirildi.

Adını açıklamak istemeyen Japon diplomatın İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Şef Moshe'nin o gece ile ilgili olarak sunumuyla hedefine ulaşamadığını söyledi. Japon Diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü Şef Moshe, tam olarak ne düşünüyordu. Burada ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Mizah ise o zaman komik olduğunu düşünmüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Japonya'da görev yapan bir İsrail diplomatı medyaya yaptığı açıklamada ise, bu sıra dışı seçimin "aptalca ve duyarsızca" alınmış bir karar olduğunu söyledi. İsrailli diplomat, "Japon kültüründe bir ayakkabıdan daha aşağılık bir şey yoktur. Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabı ile giriyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bile bürolarında ayakkabı olmadan ev sahipliği yapıyor. Bu bir başarısızlık ve diplomatik alay konusu. En yüksek düzeyde saygısızlık. Bir Yahudi'ye domuz şeklinde bir kapta çikolata verilmesi gibidir" dedi.

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