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7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı cezaları açıkoladı.
7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet 7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet 7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen  olaylarda dönemin Harp AkademileriKomutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun  derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın  yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 7  sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile  bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve aileleri katıldı.

Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının da hazır  bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

  Mütalaada, tutuklu sanıklardan eski Albay Mehmet Yorgancı ve eski  Yarbay Mehmet Erol, eski Binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski Yüzbaşılar  Kenan Keskin, Münür Sözen ile eski Üsteğmen Arif Yıldırım'a "Anayasa'yı ihlal"  suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istendi.

Savcılık mütalaasında ayrıca aynı sanıklar hakkında, "Kişiyi  hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis  cezası verilmesi talep edildi.

Sanıklardan Eyüp Karahan ve Veysel Ertem'in "Anayasa'yı ihlal",  "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu  işlediğine dair mahkumiyetine yeterli derecede delil bulunamaması nedeniyle  beraatine hükmedilmesi öngörüldü.

Mütalaada, sanık eski Astsubay Okan Şentürk'ün "Anayasa'yı ihlal",  "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan beraati istenirken, sanığın "terör  örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması  talep edildi.

Savcılık mütalaasında diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi  istendi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından  söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

  Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek,  tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

 Ceza istemleri

İddianamede, 11'i rütbeli 62 asker sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya  veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu?s etme", "Tu?rkiye Cumhuriyeti  hu?ku?metini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu?s  etme" ve "anayasal du?zeni ortadan kaldırmaya teşebbu?s etme" suçlarından üçer  kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl  6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Müdahil Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili 11 rütbeli  sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 12 yıl 6 aydan on beşer  yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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