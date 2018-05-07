Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!

Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti.

TÜRK BAKANLARA SANSÜR UYGULANMIŞTI

Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu.