07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 100.866 -1.69
  • Altın: 179,930 0.73
  • Dolar: 4,2582 0.88
  • Euro: 5,0808 0.59

Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!

»
Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.
Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!
Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi! Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi! Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!

 

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti.

TÜRK BAKANLARA SANSÜR UYGULANMIŞTI

Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!Almanya’nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçim kampanyalarında Almanya’nın hedef alınmamasını istedi.
'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldiJaponya Başbakanı Shinzo Abe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde ayakkabıda servis adilen tatlıdan rahatsız oldu.
Ruhani rest çekti! Siz olmasanız da olurRuhani rest çekti! Siz olmasanız da olurİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la 2015 varılan nükleer anlaşmadan çıkması halinde ülkesinin çıkarlarının karşılanması şartıyla anlaşmayı diğer taraf ülkelerle sürdürebileceklerini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin ettiRusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin ettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.
Çok sert çıkış! Esed'i öldürebilirizÇok sert çıkış! Esed'i öldürebilirizİsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i öldürererek rejimini yıkabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan'dan saldırı! Saray'ı vurdularSuudi Arabistan'dan saldırı! Saray'ı vurdularSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
  • NATO'nun dev tatbikatı başladı! 7 ülke katılıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:05
  • BAE geri vites yaptı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:00
  • Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:00
  • Herkes şaştı kaldı! Ölürsem cenazeme gelme istemem07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:20
  • Irak ordusu harekete geçti! Ağır darbe07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:12
  • İsrail'e karşı intikam yemini edip duyurdular!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:11
  • Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:11
  • Tunus'ta seçimin galibi belli oldu07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:10
  • El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:10
  • Putin'i harekete geçirdi! Flaş Türkiye hamlesi07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri