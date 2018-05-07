07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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AK Parti'den Fransa'ya sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ''300 Fransız sözde aydının bildirisi bağnazlıktır. İmza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum'' dedi.
AK Parti'den Fransa'ya sert tepki
AK Parti'den Fransa'ya sert tepki AK Parti'den Fransa'ya sert tepki AK Parti'den Fransa'ya sert tepki

 

Ünal, Twitter hesabından, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bildiriye tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:

"Fransa'da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır. Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa'nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir. Bu 'modern' haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum. Yüce dinimiz İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecek, insanlığa ışık tutmaya devam edecektir."

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