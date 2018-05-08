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Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

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Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören 28 Şubat’ın simge ismi Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.
Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

 

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildiği Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Rahatsızlandığı 4 Mayıs'ta Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edilen  Salih İzzet Erdiş'in yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşti. 

YAŞAM DESTEK ÜNİVERSİTESİNDE MEVCUT DURUMU KORUNUYOR

Ailesinin isteği üzerine, Erdiş'in yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumunun korunduğu öğrenildi.

28 ŞUBAT'IN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

28 Şubat sürecinde İBDA/C davasından hüküm giyen, talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, yargılandığı davada, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat edilmişti.

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