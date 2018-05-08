"Türkiye en büyük güç!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısı düzenledi.



Aleksandar Vucic konuşmasında Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı. Sırp lider, ''Türkiye Balkanlar'daki en büyük güç. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli mi? Önemli tabi ki. Türkiye'nin, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve Çin'in ne dediği önemli. Fakat Türkiye burada, Türkiye Balkanlar'da. Bu bizim için çok çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR



Bu akdi temel üzerinde bu alandaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. TİKA'nın Sırbistan'da hayata geçirdiği 220'nin üzerindeki proje ikili iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yunus Emre Kültür Merkezi, Türkçe öğrenmek isteyen Sırp dostlarımıza hizmet veriyor. Türkiye burslarıyla her yıl Sırbistan'dan onlarca öğrenciye üniversite imkanı sunuyoruz. Sırbistan'daki Sancak halkı ile Türkiye'deki sancak kökenli vatandaşlarımız iki ülke arasındaki en güçlü insani köprüdür. Bu bağı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Yeni Pazarlı kardeşlerime sahsıma verdikleri fahri hemşerilik beraatı ve şehrin anahtarı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni Pazarlılar ile kardeştik, şimdi de hemşehri olduk. 2015 yılında dostum Vucic'e verildiğini öğrendiğim bu anlamlı ünvanı hayatım boyunca onurla taşıyacağım. Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleriyle, Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair hevesleri olanlara çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine Balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konularda yoğunlaşsınlar ve burada bir gayret koysunlar



BATI HAZMEDEMİYOR



Batı, özellikle Balkanlarda Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz.



VUCIC'İN AÇIKLAMALARI;

Ben bunu hiçbir yerde yaşamadım. Bugünkü karşılama inanılmaz bir karşılamaydı. Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim.

Vucic'in açıklamalarından satırbaşları:

"TÜRKİYE'NİN NE DEDİĞİ ÖNEMLİ TABİ Kİ, TÜRKİYE BALKANLAR'DAKİ EN BÜYÜK GÜÇ"

Türkiye Balkanlar'daki en büyük güç. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli mi? Önemli tabi ki. Türkiye'nin, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve Çin'in ne dediği önemli. Fakat Türkiye burada, Türkiye Balkanlar'da. Bu bizim için çok çok önemli.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖRMÜYORLARSA, BENİM DİYEBİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

İnsanlar Türkiye'nin etkisini, özellikle diğer ülkelerde görmüyorlarsa, özellikle ekonomik alanda, sadece siyasi değil, benim fazla söylemem gereken bir şey yok.



FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ ile mücadelede özellikle istihbarat boyutunda Türkiye ile iş birliğinin söz konusu olup olmadığına dair bir soruya da Vucic, "Güvenlik birimlerimizin koordinasyonundan sorumlu olan İçişleri Bakanımız Nebojsa Stefanovic de burada. Ve ilgili Türk makamlarla görüştü. İş birliğimiz devam edecek. Biz demokratik yollarla seçilmiş isimleri desteklemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.