Son seçim anketi açıklandı

Optimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan, yüzde 51, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Optimar Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA ERDOĞAN'IN YÜZDE 60'A YAKIN BİR OY POTANSİYELİ VAR

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'in açıklamasına göre; Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 39 olarak çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 10 civarında.

Buna göre, kararsızların oyu dağıtıldığında, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi oyu yüzde 57-60'a kadar ulaşabiliyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE: 52,4

Katılımcılara aynı araştırmada, "AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz?" sorusu da soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak ortaya çıktı.

CUMHUR İTTİFAKINA "OY VERMEM" DİYENLER YÜZDE 37.3

Yine Daşdemir'in açıkladığı sonuçlara göre, ittifaka oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 37.3 olduğu görülüyor.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA YÜZDE 58'İ BULUYOR

Kararsızların oranı ise yüzde 10 civarında. Kararsızların dağıtılması durumda da yine Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 58 civarını buluyor.