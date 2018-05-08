08 Mayıs 2018 Salı22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 100.866 -1.69
  • Altın: 180,351 0.96
  • Dolar: 4,2564 0.83
  • Euro: 5,0789 0.55

Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki

»
Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki
Diyanet'ten, Fransa'da 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemelerine ilişkin açıklama geldi.
Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki

 

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan birtakım tartışmalara bağlı olarak, bazı odaklar tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddi aşan provakatif teklifler dile getirildiği belirtildi.

"HADSİZ BİR TAVIR, SAYGISIZLIK"

"Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kur'an ayetlerinin bağlamından koparılarak onlara yanlış anlamlar yüklenmesinin ilmi ve ahlaki bakımdan asla tasvip edilemeyeceği vurgulandı.

"KIYAMETE KADAR TEK BİR HARFİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEKTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir."

"İSLAM COĞRAFYASI, ZULME MARUZ KALAN YAHUDİLERİN SIĞINAĞI OLMUŞTUR"

Tarih boyunca İslam toplumlarında Yahudi ve Hristiyanlar da dahil değişik inançlara mensup kişi ve grupların barış ve huzur içerisinde yüzyıllarca birlikte yaşadıklarının inkar edilemez bir hakikat olduğu kaydedilen açıklamada, dünyanın muhtelif coğrafyalarında başta Yahudiler olmak üzere farklı inançlara mensup insanlar pek çok ayrımcılık ve zulme maruz kaldığında, İslam coğrafyasının bunların sığınağı olduğu kaydedildi.

"MÜSLÜMANLAR KUR'AN'I KERİM'DEN YOLA ÇIKARAK HEP MERHAMET VE ADALETLE DAVRANMIŞLARDIR"

Açıklamada, "Müslümanlar birlikte yaşadıkları bu topluluklara rahmet kaynağı Kur'an'dan yola çıkarak hep iyilik, merhamet ve adaletle davranmışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İslam medeniyetinin merkezleri konumundaki İstanbul, Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire, Saraybosna gibi şehirlerde birlikte yaşamanın en güzel örneklerine şahitlik edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlar'a ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslam karşıtlığına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye'de Rus savaş helikopteri düştüSuriye'de Rus savaş helikopteri düştüRusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğu bölgelerinde planlı uçuş yaptığı sırada KA-52 savaş helikopterinin düştüğünü belirtti. Açıklamada, helikopterin iki pilotunun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepkiDiyanet'ten Fransa'ya çok sert tepkiDiyanet'ten, Fransa'da 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemelerine ilişkin açıklama geldi.
Son seçim anketi açıklandıSon seçim anketi açıklandıOptimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan, yüzde 51, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.
"Türkiye en büyük güç!""Türkiye en büyük güç!"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic ile ortak açıklama yaptı.
İnce'nin randevu talebine cevap verdiİnce'nin randevu talebine cevap verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.
AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltına alındıAK Partilileri tehdit eden avukat gözaltına alındıİstanbul Başsavcılığı’nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı
  • Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti08 Mayıs 2018 Salı 00:01
  • AK Parti'den Fransa'ya sert tepki07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:00
  • Sofuoğlu'ndan sürpriz karar! Erdoğan istedi...07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:00
  • Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezinde asansör krizi07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:00
  • 7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:45
  • Çanakkale Zaferi oyunu Avrupa ülkesini karıştırdı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:40
  • Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Yaşılılık hali ifşa oldu07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşine büyük jest!07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:00
  • Yıldız Holding borçlarını yapılandırdı! İşte ayrıntılar...07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:40
  • Çamlıca Camii'nin içi ilk kez drone ile görüntülendi07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri