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'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü yemin törenine ABD başkanlarının ‘canavar’ diye anılan makam araçlarına benzeyen yerli üretim limuzinle gitti.
'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar
'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar 'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar 'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar

Özel olarak tasarlanan aracın tanksavar füzesine dayanıklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, gerekirse Putin buradan nükleer silahları kontrol eden kırmızı füzeyi de kullanabilirmiş.

Mart ayında dördüncü kez başkanlığa seçilen Vladimir Putin, dün yemin törenine giderken ilk kez kullandığı makam aracıyla dikkat çekti. Alman üretimi Mercedes kullanan Putin, bu kez Rus yapımı olan, ‘Kortej’ adı verilen yerli aracıyla yola çıktı. ABD başkanlarının ‘canavar’ diye anılan makam araçlarına benzeyen aracın arkasında Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ) var. Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan NAMİ, ilk yerli makam aracı fikrini ortaya attığında, Putin’in tepkisi “Gerçekten yapacak mısınız? Hadi yapın da görelim” olmuş. ‘Kortej’in üretimi için 2013’ten beri 197 milyon dolar harcandı.

FÜZEYE DAYANIKLI

Dış görünüm olarak ünlü İngiliz Rolls-Royce markasını andıran “Kortej” ileride Batı’ya da satılacağı göz önünde bulundurularak ‘Aurus’ adını da taşıyor. Yeni makam aracının kaputunun altında Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde motor bulunuyor. Yakında sadece Putin için araca V12 ve 850 beygir gücünde motor takılacak. Araç ayrıca Rus yapımı 9 kademeli tam otomatik şanzıman ile dört çeker sisteme sahip. V8 motorlu araç 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Putin için zırhlı hazırlanan aracın ağırlığı 6 ton civarında. Üst düzey yöneticinin oturduğu bölme karbonla zenginleştirilmiş yekpare çelik kapsülden oluşuyor. Test sonuçlarına göre, tanksavar füzesine dayanabilecek mukavemete sahip.

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NÜKLEER DÜĞMEYİ KULLANABİLİR

İç dizaynında deri ve kızıl ağaç kullanılıyor. Konum belirleme cihazı olarak Rus GLONAS sistemi ağırlıklı GPS modülü de var. Aracın içinde iki çeşit haberleşme sistemi mevcut. İlki geniş bant GSM, ikincisi ise Rus askeri frekans bandındaki alıcı ve verici. Putin bu otomobilin içinden nükleer silahları kontrol eden kırmızı düğmeyi de kullanabilecekmiş. Putin’in ilk yerli aracında silah bulunmuyor. Ancak daha sonra geliştirilecek modelde özel bölmelerde bir tabanca ve iki otomatik silah bulundurma imkanı sağlanacak. RIA Novosti resmi ajansı, törene katılan bir konuğun ABD Başkanı Trump’ın Cadillac aracını ima ederek ‘Putin’in aracı daha havalı’ yorumunda bulunduğunu belirtti.

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