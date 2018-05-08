Akşener'in yanında dikkat çeken isim

İYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.

Çoraklık partiye ait sosyal medya hesaplarını kontrol ederken bir yandan da FETÖ'cü hesapları İYİ Parti adına yönlendiriyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iletişim işlerini yürüten aynı zamanda İYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında yer alan Kerim Çoraklık’ın FETÖ mensubu ortaya çıktı. Sosyal medyada ilk önce ATA Grubu kurarak, ülkücü grupların içine sızdığı belirtilen Çoraklık'ın, her fırsatta Fetullahçı yapıya destek veren ‘hashtag’ çalışması yapması dikkat çekti. Neredeyse son 5 yıldır sosyal medyada örgütün propagandistliğini üstlenen Çoraklık, örgütle ilişkisini deşifre eden en dikkat çekici 'tweet'i ise, 29 Nisan 2016 tarihinde attı. Çoraklık 'tweet'inde “Hayaller Pensilvanya, hayatlar Gemerek” dedi. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan üç kişiden biri olan Çoraklık, kısa bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ VE İYİ PARTİ HESAPLARI AYNI ELDE

Hain firari FETÖ’cüler yönettikleri hesaplardan İYİ Parti propagandası yürütürken, bu organizasyonun en tepesinde ise İyi Parti’nin İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık geliyor. Çoraklık partiye ait sosyal medya hesaplarını kontrol ederken bir yandan da FETÖ’cü hesapları İYİ Parti adına yönlendiriyor. Çoraklık’ın 17/25 sonrası kurduğu ülkücü görünümlü ATA grubu, bir yandan FETÖ’ye kalkan olurken diğer yandan hükümete karşı ülkücü tepki olması için organizasyonlar yapıyordu. Hakkındaki iddialardan sonra Çoraklık, 19 Şubat öncesi attığı ‘tweet’lerin tamamını silmesiyle dikkat çekti.

25 ARALIK İHANETİ DESTANMIŞ!

25 Aralık 2013’teki darbe teşebbüsünde attığı FETÖ’cülere polis şeflerine destek 'tweet'iyle dikkat çeken Çoraklık, "2. dalga resmen başlamış. Türk polisi destan yazmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Çoraklık’ın, teröristbaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'cülerin yer aldığı bir görsel ile paylaşılan, “Hocamıza, abi ve ablalarımıza iftira atan, elinden gelen her türlü kötülüğü yapan RTE’ye hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini beğenmesi dikkat çekiyor. Sözkonusu 'tweet', 27 Ağustos 2014’te atılmıştı. Çoraklık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhine paylaşımlarıyla dikkat çeken FETÖ mensubu Enes Kanter'e destek için, "Milli takıma almadığınız Kanter, Oklahoma City Thunder ile 70 milyon dolara anlaştı" şeklinde paylaşım yaptı.

ÇORAKLIK'A TEPKİ BÜYÜK

Çoraklık'ın attığı FETÖ destekçisi 'tweet'ler, İYİ Parti seçmeninde de rahatsızlığa neden oldu. "Türk Milleti İttifakı @TurkMilleti62" isimli hesap, "İYİ Parti'ye varlığıyla zarar veren Kerim Çoraklık derhal istifa ettirilmelidir. Ali Türkşen gibi FETÖ mağdurlarının, Yusuf Halacoğlu, Ümit Özdağ gibi Türk milliyetcilerinin bulunduğu partide zamanında FETÖ'ye kanan birine yer yok" derken, "AT GÖZLÜKLÜ @kendinelaik" isimli bir başka kullanıcı ise, "Darbeye kadar 'tweet'leriyle alenen FETÖ seviciliği yapan İYİ Parti sosyal medya sorumlusu Kerim Çoraklık şimdilerde FETÖ zulmünü biz çektik diye 'tweet' atıyor insanda azıcık utanma olur. Eski 'tweet'lerini silmeye devam Kerim :)" ifadeleriyle dikkat çekti.