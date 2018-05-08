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El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike

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PKK ve Esed ajanları El Bab'da halkı provoke ediyor.
El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike
El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike

Cuma gecesinden bu yana 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı olaylara dikkat çeken Cerablus yerel meclis üyesi Dr. Ahmet Mahli, "Olaylar, PKK ajanları, Suriye istihbaratı ve farklı ülke istihbaratlarının tahrikiyle gerçekleşiyor" dedi.

Türkiye'nin terörden arındırdığı El Bab'da sivil halk provoke ediliyor. Bölgeye sızan PKK ve Esed ajanları halkı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Türkiye'nin Afrin sonrası Münbiç, Tel Abyat, Sincar, Kandil ve Haseke'de bulunan terör unsurlarına dönük operasyon kararlılığı, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine yönelik provokasyonların gerekçesi olarak gösteriliyor.

BÖLGEDE KAOS İSTENİYOR

Cuma gecesi başlayan sokak olaylarının arka planına dair Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Doktor Ahmet Mahli, iki gün süren olaylarda 7 sivilin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını söyledi. Şehir halkını galeyana getirmeye çalışan provokatörlerin Türk askerini özellikle hedef göstermeye çalıştığını kaydeden Mahli, karanlık odaklar bölgede kaos istiyor ve bu amaç doğrultusunda çaba sarfediyor” dedi.

HALKI KIŞKIRTIYORLAR

Bölgede yaşanan olayları anlatan Doktor Ahmet Mahli, şunları söyledi: “Bölgede etkin gruplardan Liva el Hamza grubu başkanı Seyf Ebu Bekir'in kardeşi Muhammed Polat Cuma günü bir grup silahlı askerle şehir hastanesini bastı. Halk tepki gösterince Seyf Ebubekir kardeşini teslim etti. Aynı gün El Vaki ailesi ile Ahrar Şarkiya grubu arasında çatışma başladı.”

PROVOKATÖRLER SAHADA

Doktor Ahmet Mahli, ağır silahlar ve havan mermilerinin de kullanıldığı çatışmalar sebebiyle El Bab'ın yeniden savaş atmosferine döndüğunu söyledi. Cerablus Yerel Meclis Üyesi Ahmet Mahli de “Provokasyon, bölgeye sızdırılan PKK ajanları, Suriye İstihbaratı ve farklı ülke istihbarat birimlerinin tahrikiyle gerçekleşti” dedi.

 

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