08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Mete Yarar'dan kripto uyarısı!

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Mete Yarar'dan kripto uyarısı!
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu alarm durumu devam edecek." dedi.
Mete Yarar'dan kripto uyarısı! Mete Yarar'dan kripto uyarısı! Mete Yarar'dan kripto uyarısı!

Düzce Valiliği tarafından Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans  Salonu’nda düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğine katılan Yarar,  Türkiye'nin her ulaştığı noktasında aynı soru ile karşı karşıya kaldığını ifade  ederek, şöyle konuştu:

"Bizlere hiç bir zaman 'Niye buraya geldiniz?' diye bir soru  sorulmadı. Niye bu kadar geç geldiniz? Sorusu ile karşılaştık. İster Bosna  Hersek'e, ister Lübnan'a gidin, hep bu soru ile karşılaştık. Afganistan, Çad,  Somali nereye giderseniz gidin, ilk soru, 'Neden bizi bıraktınız?' ve 'Neden bu  kadar zamandır gelmediniz?' olacak. Hiçbir yerde bizi yabancı bir asker olarak  görmediler. Çatışma bölgelerinde bulunduğum için söylüyorum bunu."

Yarar, sürekli 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 24 Haziran  seçimlerine nifak sokabilecek mi?' sorusu ile karşılaştığını vurgulayarak,  şunları kaydetti:

"Devletin istihbarat ve emniyet birimleri bu temizlikten sonra çok  daha uyanık ve çok daha iş bilir seviyede. Bu, 'Türkiye'de hiçbir şey olmayacak'  anlamına gelmez ama eskiden bu konudaki alarm düzeyi kırmızı kod idiyse  şimdilerde 2-3 ton aşağıya inmiştir. Alarm durumu hala devam ediyor mu derseniz,  evet ediyor. Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu  alarm durumu devam edecek."

 Yarar, FETÖ'nün geçen her dönemde devlet yanlısı olmadığını  belirterek, "Bu adamların tepkileri kişi bazlı değil, devlet bazlı düşünmek  gerekiyor. Geçmişte yaşanan olaylardaki tepkilerine bakın, hangisinde bu  devletten yana tavır koymuşlardır? İster Mavi Marmara olayı, İsrail ile gergin  ilişkiler deyin, barikatlar dönemi deyin, hiçbir zaman bu devletten yana tavır  sergilemediler. Bu memlekette herkes, kişi bazlı kafa karışıklığı olsa da bu  örgütle arasına mesafe koymayı bildi." diye konuştu.

Yarar, FETÖ'den sonra başka bir tehdidin geleceğini savunarak, "Bunun  arkasından başka bir tehdit daha gelecektir. Biz, bir tehdidi yok ederken bu  adamlar başka bir tehdidi oluşturmayı iyi biliyorlar. ASALA’nın bittiği tarihte,  Türkiye'nin başına PKK çıktı. Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi, bunun  yerine bu adamı (Fetullah Gülen) aldılar. 'Eğer bu adamı verirlerse, yerine kim  gelecek?' sorusunu da herkes kendisine sorsun." değerlendirmelerinde bulundu.

Yarar, bir sonraki Türkiye'yi bölme hamlesinin, 'hayat tarzı' ile  olacağını ifade etti.

FETÖ'nün de her zaman hayat tarzı konusunda ısrarcı olduğunu anlatan  Yarar, "FETÖ'nün kullandığı enstürmanlar hep hayat tarzı üzerine." görüşünü dile  getirdi.

Yarar, Türkiye'de dönemin değişeceği ve FETÖ'cülerin serbest  bırakılacağı yalanının konuşulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı görevi bıraktığı andan itibaren Batı ile  ilişkilerimiz düzelecek, her şey normale dönecek' gibi bir algı veriliyor. Bu o  kadar büyük bir yalan ki 1990'da Erdoğan Cumhurbaşkanı değildi, 1980'de, 1960'da  o mu vardı? Bu adamlar, o zamanlar Türkiye'yi seviyordu da şimdi mi sevmiyor? Bu  adamların ne zaman hayrını gördüğünüz de şimdi ne hayrı bekliyorsunuz? Bu mesele  memleket meseledir. FETÖ'cülerin de alttan alttan yaydığı bir mesaj var,  özellikle kendi tabanlarına. Bu olay bittiğinde Türkiye'deki FETÖ'cülerin serbest  bırakılacağı ile ilgili. Türkiye'de ne olursa olsun, terör suçları ile ilgili af  çıkmamıştır, çıkmayacaktır."

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