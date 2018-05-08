08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 17°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 100.866 -1.69
  • Altın: 180,351 0.96
  • Dolar: 4,2564 0.83
  • Euro: 5,0789 0.55

Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf etti

»
Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf etti
Şırnak’ta Irak tarafından gelerek güvenlik güçlerine teslim olan ‘Demhat Andok’ adlı terörist itirafçı olarak bütün bildiklerini anlattı.
Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf etti Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf etti Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf etti

Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Avrupa'dan Mahmur kampına geldiğini söyleyen itirafçı terörist, Sarıyıldız'ın şuan Gare bölgesinde olabileceğini de söyledi. Örgütün Türkiye’ye sızmak için kullandığı iki önemli noktanın yerini de güvenlik güçlerine bildirdi.  

“BETON BLOKLARIN ALTINDA”

Demhat Andok, örgütün Suriye giriş çıkış için bu noktaları kullandığını anlattı. Bu noktalar uydu koordinatlarıyla belirlenerek Mardin'deki ilgili birimlere bildirildi ve kontrol altına alındı. Örgütün eylem plan ve stratejilerine dair mühim bilgiler veren Demhat Andok ifadesinde sızma noktalarını şöyle anlattı:

teslim_olan_terorist_sizma_noktalarini_itiraf_etti_1525757482_341.jpg

"Nusaybin İlçesi ve Kızıltepe arasında kalan, Suriye tarafında ise Amude bölgesine denk gelen bir alanda, Su Yatağı ve Su Tüneli mevcut, Terör örgütüSuriye geçişlerinde bu yolu kullanır, beni de Suriye Ülkesine bu güzergahı kullanarak geçirdiler, Su Yolu dediğim sazlık ve kamışlık alanlardan oluşur ve yolun karşısında geçildiği zaman Su kanalı başlar, bu su kanalı örgüt tarafından Tünel olarak kullanılır ve Suriye sınır hattında bulunan beton bloklarının altında kalır, bu Su Tüneli Suriye tarafına kadar gider ve yaklaşık bir insan boyunda olan bir tüneldir.’

“MUHTARIN KÖYÜ...”

“Tünelin çıkışında Suriye tarafından Amude bölgesine gelmeden Mülteci kampı mevcuttur, yine görebildiğim kadarıyla sınırın bu Tünelin girişi normalde tel örgüler ile kapatılmıştı ancak muhtemelen geçiş yapan örgüt mensupları tarafından kesilmiş ve pasif hale getirilmişti, Tünelin bulunduğu noktanın karşısındaki köye ise Muhtarın köyü diyorlardı"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildiMirzabeyoğlu İstanbul'a getirildiMütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
4'lü ittifaka büyük şok! Hesaba katmamışlardı4'lü ittifaka büyük şok! Hesaba katmamışlardıMillet Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan Millet İttifakı’na itirazda bulundu.
AB resmen çıldırdı! Türkiye'yi açık açık tehdit ettilerAB resmen çıldırdı! Türkiye'yi açık açık tehdit ettilerTürkiye'nin Afrin'den çıkmasını isteyen Avrupa Birliği, vize muafiyetiyle tehdit etti.
Teslim olan terörist sızma noktalarını itiraf ettiTeslim olan terörist sızma noktalarını itiraf ettiŞırnak’ta Irak tarafından gelerek güvenlik güçlerine teslim olan ‘Demhat Andok’ adlı terörist itirafçı olarak bütün bildiklerini anlattı.
Akşener'in yanında dikkat çeken isimAkşener'in yanında dikkat çeken isimİYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.
Mete Yarar'dan kripto uyarısı!Mete Yarar'dan kripto uyarısı!Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Ülkedeki bu adamların kriptolu dönemi bitinceye kadar muhtemelen bu alarm durumu devam edecek." dedi.
  • Polis harekete geçti! Interpol bu çetenin peşinde08 Mayıs 2018 Salı 07:30
  • Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü08 Mayıs 2018 Salı 00:11
  • Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki08 Mayıs 2018 Salı 00:10
  • Son seçim anketi açıklandı08 Mayıs 2018 Salı 00:09
  • "Türkiye en büyük güç!"08 Mayıs 2018 Salı 00:08
  • İnce'nin randevu talebine cevap verdi08 Mayıs 2018 Salı 00:07
  • AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltına alındı08 Mayıs 2018 Salı 00:03
  • Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti08 Mayıs 2018 Salı 00:01
  • AK Parti'den Fransa'ya sert tepki07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:00
  • Sofuoğlu'ndan sürpriz karar! Erdoğan istedi...07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri