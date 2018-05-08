08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar

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Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden giderek bu ay içinde büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.
Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar

 Paraguay Dışişleri Bakanlığı ise haberi doğrulamak yerine konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.

İsrail DışişleriBakanlığı'ndan Emmanuel Nahshon'un yaptığı açıklamada, "Paraguay Devlet Başkanı Horcio Cartes, ay sonunda Kudüs'te bir büyükelçilik açmak üzere İsrail'e gelmeyi planlıyor" ifadesi yer aldı.

Fakat bu iddiayı doğrulamayan Paraguay Dışişleri Bakanlığı, bu yönde bir kararın henüz alınmadığını açıkladı.

Geçen nisan ayında Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya hazır olduğunu dile getirmişti.

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