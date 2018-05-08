Serviste taciz! Kan donduran ifadeler

Antalya’da bir lisenin servis sürücüsü 69 yaşındaki R.S., iddiaya göre 9’uncu sınıfta okuyan 8 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulundu. Öğrencilerin okul yönetimine yaptığı şikâyetle ortaya çıkan skandal, öğrenci velilerinin de talebiyle yargıya taşındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sonrası tutuklanan sürücü hakkında istismar ve taciz suçlamasıyla Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken, öğrenci ve velilerin psikologlar eşliğinde serviste ve okul bahçesinde yaşananlara ilişkin ifadeleri kan dondurdu.

‘HADİ HAMAMA GİDELİM’

Kızının 9’uncu sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen bir anne, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hâlâ şoktayız. Kızım yaşadıklarını ilk önce öğretmenine anlatmış. Sonra olay bize geldi. Servis sürücüsü kızımın vücuduna masaj bahanesiyle dokunuyor, onu servisten en son indirmeye çalışıyormuş. Belki daha da ileri gidecekti ama rezalet ortaya çıktı.” Başından geçenleri anlatan 14 yaşındaki mağdur öğrencilerden biri de, korkunç olayı şöyle dile getirdi: “Servis şoförü bize ‘Beraber hamama gidelim çok eğleniriz’, ‘Yalnız gezmeyin sizi kaçırıp porno izletirler’ diyordu. Vücuduma da dokundu. Bir gün beni servis aracının arkasına çağırıp çikolata verdi, ‘Bunu arkadaşlarına anlatma kıskanırlar. Ben seni onlardan ayrı tutuyorum’ dedi.”