08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Dolaptan bakın NE ÇIKTI!

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Dolaptan bakın NE ÇIKTI!
Adana'da 18 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonunda Gürcistan uyruklu bir kadın, polise kapıyı açmayarak saklandığı elbise dolabında nefesinden fark edilerek yakayı ele verdi.
Dolaptan bakın NE ÇIKTI! Dolaptan bakın NE ÇIKTI! Dolaptan bakın NE ÇIKTI!

Adana'da 18 kişinin tutuklandığı fuhuşoperasyonunda Gürcistan uyruklu bir kadın polise kapıyı açmayarak saklandığı elbise dolabında nefesinden fark edilerek yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kozan'ın Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, kadınların tehditle alıkonulduğu ihbarını aldı. Polis 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptıktan sonra 4 Mayıs günü 300 polisle şafak vakti baskın yaptı. 300 polisin katıldığı baskında şüphelilerin kaçmaması için tüm ana ve ara yollarda güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca ekipler drone ile operasyon boyunca izleme yaptı. Evlere giren polis, yaptıkları aramalarda CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S.'yi gözaltına alırken, fuhuş yapan 6'sı Gürcistan uyruklu 8 kadını da yakaladı.

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Polisin geldiğini fark eden Olesa V. kapıyı açmadı. Kapının çilingirle açılmasının ardından polis evde her yeri didik didik ararken elbise dolabından nefes sesi geldiğini tespit etti. Polis elbise dolabındaki kadını fark edip yakaladı.

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Yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek, bunlara ait çok sayıda dolu fişek bulundu. Ayrıca polis fuhuş yaptırılan kadınların, pitbull cinsi köpeklerle korkutulduğunu, son derece saldırgan olan 'Efe' adlı köpeğin kulübesinde ise, 'Dikkat Efe Baba Var' yazıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin ise ülkelerine dönmek isteyen Nadya V. (23), Natalia O. (26), Optalia S.'yi (24) bu köpeklerin kulübesine getirerek korkutup ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Zanlıların ayrıca Gürcistan'a giderek, evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınlara, 'Seni çok beğendim, Türkiye'de durumum çok iyi, maddi hiçbir sıkıntım yok. Seninle evlenmek istiyorum, ama önce benimle gelip annemin elini öp, sonra hemen evlenelim' deyip kadınları ülkeye soktukları ortaya çıktı.

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Fuhuş evlerine getirilen kadınları ise zanlılar, polisi aldatmak için kiracıları gibi gösterdi. Kişi başı 100 ile 400 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınlara protokol imzalatan zanlılar, fuhuştan kazanılan paranın yüzde 50'sini aldı. Birbirleriyle akraba olan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 75 bin lira para ve yabancı uyruklu kadınları günlük, haftalık ve aylık olarak kazançlarının gösterdiği performans defteri ele geçirildi. Döneme göre az para kazanan kadınların ise, yine köpekler tarafından korkutulduğu anlaşıldı.

Ayrıca çete üyelerinin tuvaleti kullanan müşterilerden bile 2 lira ücret aldığı, tuvalet kapısına ise 'WC 2 lira' yazdıkları görüldü. Kendileri üst katta, fuhuş yapan kadınların ise alt katta bulunduğu evlere ise, çete üyeleri kapı zili koydu. Eve gelen müşteriden para alan şahısşarı, kapı ziline basarak kadınları hazırlanmaları için uyardığı ortaya çıktı.

Yakalanan fuhuş çetesinin ise, 1938 yılından beri fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Zanlıların 80 yıldır dededen toruna öğrendikleri yöntemle fuhuş yaptırıp, bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri anlaşıldı. Yakalanmamak için Kozan Kalesi'ne gözcüler yerleştirdiği, son derece hakim bir tepede konuşlanan bu kaleden dürbünle gözetleme yaparak gelen polis baskınlarını önlemeye çalıştıkları ve evlere güvenlik kamerası koyarak izleme yaptıkları ortaya çıktı. Zanlıların ise kadınları beğenmeyen müşterilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri de öğrenildi. Emniyete getirilen şahısların birbirleriyle olan mesajlarında ise, "Ağabey sana bir kadın getiriyorum, biraz huyuna gidersen bu kadın çok para kazandırır" dedikleri ortaya çıktı. Zanlılar ise, bu mesajların kendi aralarında şaka olduğunu söyledi.

CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2'si kadın 18 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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