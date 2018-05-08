İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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İYİ Partili kritik isim FETÖ'den gözaltına alındı
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